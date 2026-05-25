Латвия разгроми Великобритания на световното по хокей на лед

Завръщането на Великобритания на световното първенство по хокей на лед се оказа краткотрайно, след като Латвия разгроми новака с 6:0. Шестата поредна загуба в Група А в Цюрих означава, че Великобритания изпада от елита с един оставащ мач до края.

Островитяните се завърна в елита след едногодишно отсъствие, но не успя да спечели нито една точка и отбеляза само четири гола и допусна 29 в шестте си мача. Великобритания, която ще играе срещу Германия днес в последния си мач, изостава от предпоследния Унгария с три точки, но загуби директния си сблъсък с 0:5.

Друг новак, Италия, все още има шанс да оцелее, след като спечели първата точка при загуба с 2:3 от Дания след дузпи във Фрибург.

Италия е на две точки зад Словения в Група Б, преди да се изправят един срещу друг в понеделник.

Лидерът Канада се наложи над Словакия с 5:1. В мач от Група А Финландия се справи с Австрия след 5:2.