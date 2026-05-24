Данаил Павлович в предаването "Аз съм"

Данаил Павлович е поредният герой в спортната поредица на БНТ за млади таланти "Аз съм".

15-годишният състезател в ски скока е част от клуб Бояна Тийм и от две години тренира в "Б" националния отбор на България.

"Започнах да тренирам на 9 години при Димитър Митков в Бояна Тийм. Спортът ми харесва защото има адреналин и висока скорост. Занимавал съм се с футбол и плуване. За да успея са необходими доста тренировки, старание и сила в краката за експлозивност", сподели той.

По-голямата част от подготовката му преминава в чужбина.

"В България тренираме лека атлетика - сухи тренировки. Не ходим на шанци, защото са доста малки. Доста често ходим в чужбина - всеки месец. Любимите ми места са Словения и Австрия. В "Б" националния отбор сме две момчета и две момичета. Имаме 6-дневна програма. На състезания в България имам 4 поредни купи "Надежда", а на турнир в Румъния имам второ място", разкри тинейджърът.

Младият състезател разказа какво минава през главата му по време на скок.

"Преди скок се притеснявам да не сгреша. По време на скока трябва да си много концентриран, защото всичко става много бързо. Не можеш да спреш и трябва да направиш всичко навреме. Родителите ми имат пълно доверие и не се притесняват. Ако имаш добра техника, спортът е много безопасен. Шансът да паднеш е минимален. Имах падане преди две години. Благодарение на отбора и Димитър Митков, се върнах по-силен на шанцата", добави Павлович.

Най-добрият български ски скачач Владимир Зографски вдъхновява младото поколение със своите успехи.

"Следя изявите на Владимир Зографски и много се радвам за успехите му. Надявам се да постигне още по-добри резултати. Когато ходим на лагер се виждаме доста често. Вдъхва ни увереност и ни дава ценни съвети", допълни Павлович.

Младият талант посочи целите си.

"Целите са ми да отида на Младежките олимпийски игри през 2028 година в Предацо, Италия. Най-голямата ми цел е да се класирам на Олимпийски игри. Надявам се да отида в елита на ски скока", завърши Павлович.

