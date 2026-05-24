БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Чете се за: 01:40 мин.
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава...
Чете се за: 03:22 мин.
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се...
Чете се за: 01:22 мин.
Честит 24 май! Честваме празника на буквите
Чете се за: 04:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Обстановката в област Велико Търново се нормализира след пороите***Бедственото положение в област Габрово остава в сила, продължава издирването на изчезналия мъж от Севлиево

Данаил Павлович в предаването "Аз съм"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
Спорт
Запази

15-годишният състезател в ски скока сподели целите и мечтите си пред камерата на БНТ.

данаил павлович предаването съм
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Данаил Павлович е поредният герой в спортната поредица на БНТ за млади таланти "Аз съм".

15-годишният състезател в ски скока е част от клуб Бояна Тийм и от две години тренира в "Б" националния отбор на България.

"Започнах да тренирам на 9 години при Димитър Митков в Бояна Тийм. Спортът ми харесва защото има адреналин и висока скорост. Занимавал съм се с футбол и плуване. За да успея са необходими доста тренировки, старание и сила в краката за експлозивност", сподели той.

По-голямата част от подготовката му преминава в чужбина.

"В България тренираме лека атлетика - сухи тренировки. Не ходим на шанци, защото са доста малки. Доста често ходим в чужбина - всеки месец. Любимите ми места са Словения и Австрия. В "Б" националния отбор сме две момчета и две момичета. Имаме 6-дневна програма. На състезания в България имам 4 поредни купи "Надежда", а на турнир в Румъния имам второ място", разкри тинейджърът.

Младият състезател разказа какво минава през главата му по време на скок.

"Преди скок се притеснявам да не сгреша. По време на скока трябва да си много концентриран, защото всичко става много бързо. Не можеш да спреш и трябва да направиш всичко навреме. Родителите ми имат пълно доверие и не се притесняват. Ако имаш добра техника, спортът е много безопасен. Шансът да паднеш е минимален. Имах падане преди две години. Благодарение на отбора и Димитър Митков, се върнах по-силен на шанцата", добави Павлович.

Най-добрият български ски скачач Владимир Зографски вдъхновява младото поколение със своите успехи.

"Следя изявите на Владимир Зографски и много се радвам за успехите му. Надявам се да постигне още по-добри резултати. Когато ходим на лагер се виждаме доста често. Вдъхва ни увереност и ни дава ценни съвети", допълни Павлович.

Младият талант посочи целите си.

"Целите са ми да отида на Младежките олимпийски игри през 2028 година в Предацо, Италия. Най-голямата ми цел е да се класирам на Олимпийски игри. Надявам се да отида в елита на ски скока", завърши Павлович.

Вижте целия епизод във видеото.

#Аз съм

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водолази спасиха 17-годишно момче във Великотърновско, правило си селфи, но водата го повлякла
1
Водолази спасиха 17-годишно момче във Великотърновско, правило си...
Бедствието в Априлци отмени тържествата и зарята за 150-годишнината от Априлското въстание
2
Бедствието в Априлци отмени тържествата и зарята за 150-годишнината...
Потоп в Северна България - къде положението е най-критично?
3
Потоп в Северна България - къде положението е най-критично?
Полицията в Севлиево издирва 55-годишен мъж при усложнена обстановка след проливните дъждове и наводнения
4
Полицията в Севлиево издирва 55-годишен мъж при усложнена...
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
5
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
60 см до запълване на язовир "Йовковци", язовир "Александър Стамболийски" край Павликени вече прелива
6
60 см до запълване на язовир "Йовковци", язовир...

Най-четени

България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
1
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
2
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
4
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
5
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали...
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
6
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни

Още от: Спортни предавания

Спортни новини 23.05.2026 г. 20:50 ч.
Спортни новини 23.05.2026 г. 20:50 ч.
Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 7 Пътят към FIFA световно първенство по футбол 2026, епизод 7
Чете се за: 01:20 мин.
Спортни новини 23.05.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 23.05.2026 г., 12:25 ч.
Кристиян Александров в предаването "Аз съм" Кристиян Александров в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:42 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Спортни новини 22.05.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 22.05.2026 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Честит 24 май! Честваме празника на буквите
Честит 24 май! Честваме празника на буквите
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Министърът на образованието: На 24 май празнуваме най-светлия си празник – на словото, на знанието и на духа Министърът на образованието: На 24 май празнуваме най-светлия си празник – на словото, на знанието и на духа
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
След пороите: Обстановката в област Велико Търново се нормализира, съобщиха местните власти След пороите: Обстановката в област Велико Търново се нормализира, съобщиха местните власти
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Бедственото положение в област Габрово остава, продължава издирването на изчезналия мъж от Севлиево Бедственото положение в област Габрово остава, продължава издирването на изчезналия мъж от Севлиево
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Момиче е намерено мъртво пред блок в квартал "Струмско" в...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Откриха трима мигранти в катастрофирал автомобил след гонка с...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан
Чете се за: 01:40 мин.
Още
Валежи, гръмотевици и градушки и в празничния ден
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ