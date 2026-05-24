Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан

77 години след филма "Сълзи", "Мечтаното приключение" на живеещата и снимала в България с непрофесионални актьори Валеска Гризбах спечели същата Награда на журито на фестивала в Кан снощи. Филмът е копродукцията между Германия, Франция, България и Австрия.

"Златна палма" за втори път е за румънеца Кристиан Мунджиу за "Фиорд" - филм, който разказва как в Норвегия дейстивително отнемат деца от родители за потупване отзад.

Голямата награда е за "Минотавър" на Андрей Звягинцев, който от сцената поиска Путин да спре войната.

Наградата за най-добра режисура си поделят полякът Павел Павликовски за "Отечество" и испанският тандем Хавиер Калво и Хавиер Амброси за "Черната топка".

Наградата за най-добър актьор си поделиха непрофесионалният агрогимназиален дебютант Еманюел Макия и Валентин Кампайн от "Дезертьор", Белгия. Наградата за най-добра актриса беше поделена между френската актриса Виржини Ефира и японката Тао Окамото в "Изведнъж", Япония-Франция.

Приз за сценарий получи Еманюел Маре с френския "Notre Salut" .