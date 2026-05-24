След пороите: Обстановката в област Велико Търново се...
Честит 24 май! Честваме празника на буквите
Бедствено положение в много райони на страната *** Евакуирани хора, наводнени къщи и затворени пътища *** Местните власти задействаха системата BG-ALERT

Филм с българско участие спечели Наградата на журито в Кан

награда кан
77 години след филма "Сълзи", "Мечтаното приключение" на живеещата и снимала в България с непрофесионални актьори Валеска Гризбах спечели същата Награда на журито на фестивала в Кан снощи. Филмът е копродукцията между Германия, Франция, България и Австрия.

"Златна палма" за втори път е за румънеца Кристиан Мунджиу за "Фиорд" - филм, който разказва как в Норвегия дейстивително отнемат деца от родители за потупване отзад.

Голямата награда е за "Минотавър" на Андрей Звягинцев, който от сцената поиска Путин да спре войната.

Наградата за най-добра режисура си поделят полякът Павел Павликовски за "Отечество" и испанският тандем Хавиер Калво и Хавиер Амброси за "Черната топка".

Наградата за най-добър актьор си поделиха непрофесионалният агрогимназиален дебютант Еманюел Макия и Валентин Кампайн от "Дезертьор", Белгия. Наградата за най-добра актриса беше поделена между френската актриса Виржини Ефира и японката Тао Окамото в "Изведнъж", Япония-Франция.

Приз за сценарий получи Еманюел Маре с френския "Notre Salut" .

  • Информацията и снимката са на Борис Ангелов, Кан, специален пратеник на "19 минути"
#филм с българско участие #фестивала в Кан #кинофестивала в Кан #награда

Прокурорският син Васил Михайлов вече е в затвора в София
Водолази спасиха 17-годишно момче във Великотърновско, правило си селфи, но водата го повлякла
Бедствието в Априлци отмени тържествата и зарята за 150-годишнината от Априлското въстание
Задействаха системата BG-ALERT във Велико Търново и Севлиево
Полицията в Севлиево издирва 55-годишен мъж при усложнена обстановка след проливните дъждове и наводнения
Потоп в Северна България - къде положението е най-критично?
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
Издирваният българин под рухналата сграда в Германия е бил по работа в града
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
Унищожени ябълки, череши и сливи: Над 350 стопани са подали заявления заради сланите в Кюстендилско
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
Честит 24 май! Честваме празника на буквите
