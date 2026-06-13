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Светият Синод не одобрява и се противопоставя на провеждането на „София Прайд 2026“

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Светият Синод не одобрява и се противопоставя на провеждането на „София Прайд 2026“ и изразява своето несъгласие с идеите и посланията, които се популяризират чрез това събитие, се казва в изявление, публикувано в официалния сайт на Българската православна църква – Българска патриаршия.

Ето и целият текст на позицията:

Българската православна църква – Българска патриаршия неизменно свидетелства за Божията любов към всеки човек и призовава всички към живот според светото Евангелие, в чистота, добродетел и вярност към Божията воля. Грижата за духовното здраве на народа, за бъдещето на децата и за съхраняването на християнските ценности е неотменна част от нейното служение.

В тази връзка Светият Синод не одобрява и се противопоставя на провеждането на „София Прайд 2026“ и изразява своето несъгласие с идеите и посланията, които се популяризират чрез това събитие. Православната църква изповядва, че човекът е сътворен от Бога като мъж и жена и че семейството, основано на благословения брачен съюз между мъж и жена, е естествената и богодарувана среда за живот, любов, раждане и възпитание на децата.

С тревога наблюдаваме опитите възгледи и модели на поведение, несъвместими с християнското нравствено учение, да бъдат представяни като равностойна алтернатива на установения от Бога ред за човешкия живот. Особено обезпокоително е, когато подобни послания се насочват към деца и младежи, които все още изграждат своята ценностна система и личностна идентичност. Грижата за младото поколение ни задължава да напомним думите на нашия Господ Иисус Христос: „Горко на света от съблазните, защото съблазни трябва да дойдат; обаче горко на оногова човека, чрез когото съблазън дохожда“ (Мат. 18:7).

Затова се обръщаме с особено внимание към родителите да бдят над духовното и нравственото възрастване на децата и да ги възпитават в уважение към християнските добродетели и семейни ценности. Безразсъдно е възрастните да оставят младите хора без ясни нравствени ориентири в свят, изпълнен с противоречиви послания и изкушения. Наш дълг е да им помагаме да изграждат здрава ценностна система, основана на истината, отговорността и уважението към човешкото достойнство.

С пастирска любов се обръщаме както към организаторите и участниците в това събитие, така и към всички наши сънародници. Църквата не отхвърля никого и не престава да се моли за всеки човек, но е длъжна ясно да свидетелства за евангелската истина и да предпазва своите верни чеда от духовна заблуда. Истинската свобода не се състои в утвърждаването на всяко желание или стремеж, а в следването на истината, която освобождава човека и го води към пълнотата на живота в Бога.

Призоваваме всички държавни институции, обществените организации и цялото ни общество да съдействат за утвърждаването на брака и семейството, за укрепването на нравствените устои на народа и за съхраняването на духовните и културните ценности, върху които е изградена българската държавност. Никой народ не може да има здраво бъдеще, ако отслабва уважението към семейството, родителството и нравствените основи, които поколения българи са съхранявали и предавали като свое безценно наследство.

Напомняме, че на 14 юни Българската православна църква отбелязва Неделята на всички български светии. В навечерието на този светъл празник нека си спомним за техния подвиг, за тяхната вярност към Христос и за духовното наследство, което са ни завещали. Недопустимо е в дните, когато почитаме паметта на светците, просияли в българската земя, да забравяме ценностите, за които те са живели, страдали и свидетелствали. Те ни учат, че истинското достойнство на човека се разкрива в светостта, в любовта към Бога и ближния и в стремежа към богоуподобяване. Нашите свети предци са ни показали, че борбата със страстите, включително с плътските страсти, е в центъра на християнския живот. Нямаме правото да превръщаме греховните страсти и наклонности в норма, пример за подражание или идеология. Напротив, трябва да търсим от Бога сили, за да се борим с тях, черпейки с пълни шепи от благодатната съкровищница на Църквата в нейните свети Тайнства.

Да подражаваме на подвига на всички български светии, за да пребъдем като народ, верен на своите духовни корени и на спасителната православна вяра. Нека по техните молитви Господ да дарува на народа ни мир, духовна трезвост и единство, да укрепва българските семейства, да закриля децата и младите хора и да ни води по пътя на истината и спасението.

Заедно да ги възпеем като наши небесни застъпници:

„Чествайки вашия почитан събор и празнувайки светата ви памет, светци, просияли изсред българите, ние усърдно ви молим: молете Господ за всички и най-вече за вашите родственици – да се запази българската земя от всякакви беди и народът да се утвърди навеки в православната вяра, та като поживеем мирен живот, заедно с вас да получим вечното отечество в блаженото царство на Христос Бог.“

Амин.

#противопоставя #"София прайд" #Светият синод

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