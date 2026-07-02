БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ...
Чете се за: 03:45 мин.
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Чете се за: 02:52 мин.
Седмица след трагедията на "Тракия": Пред БНТ...
Чете се за: 03:47 мин.
Русия извърши най-масирана атака срещу Киев от началото...
Чете се за: 03:17 мин.
Министър Найденов поиска отстраняване на административния...
Чете се за: 01:57 мин.
Народното събрание избра д-р Асен Меджидиев за...
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Тя остави значима следа в развитието на спортната аеробика у нас и бе сред уважаваните фигури в европейската гимнастика

Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
Слушай новината

Почина президентът на Съюза по аеробика Димитрина Къндева, съобщиха от Българската федерация по гимнастика.

От централата изразиха дълбока скръб по повод кончината ѝ и подчертаха приноса ѝ към развитието на аеробиката и българската гимнастика.

"С нейното достойно дело, всеотдайност и безрезервна отдаденост на спорта тя остави трайна следа в развитието на аеробиката и българската гимнастика“, написаха от федерацията.

Димитрина Къндева дълги години бе сред водещите фигури в спортната аеробика у нас. Като президент на Съюза по аеробика тя допринесе за утвърждаването на България сред силните нации в дисциплината.

Освен с работата си в страната, Къндева бе международен съдия с най-висока категория и член на Техническия комитет по спортна аеробика към Европейската гимнастика.

"Гимнастическото семейство на България скърби за загубата на един уважаван професионалист, лидер и човек с голямо сърце. Поклон пред светлата ѝ памет!“, се казва още в изявлението.

#Димитрина Къндева #Български съюз по аеробика

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
2
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов" в жк "Младост"
3
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов"...
Пороен дъжд наводни населени места в Северозападна България
4
Пороен дъжд наводни населени места в Северозападна България
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
5
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Министър Найденов поиска отстраняване на административния ръководител на СГП
6
Министър Найденов поиска отстраняване на административния...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
3
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
4
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
5
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
6
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...

Още от: Още

Фотоизложбата „Професия – спортен фоторепортер“ разказва историята на българския спорт през обектива
Фотоизложбата „Професия – спортен фоторепортер“ разказва историята на българския спорт през обектива
Калояна Налбантова отпадна във втория кръг на турнир в Канада Калояна Налбантова отпадна във втория кръг на турнир в Канада
Чете се за: 00:47 мин.
Спортни новини 02.07.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 02.07.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 01.07.2026 г., 22:15 ч. Спортни новини 01.07.2026 г., 22:15 ч.
Васил Терзиев отличи българските медалисти от Световното първенство за спортисти със синдром на Даун Васил Терзиев отличи българските медалисти от Световното първенство за спортисти със синдром на Даун
Чете се за: 01:50 мин.
Ангел Райков записа третия най-силен резултат в историята на българския десетобой при юношите Ангел Райков записа третия най-силен резултат в историята на българския десетобой при юношите
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Без следа от 11-годишната Наталия, издирването продължава
Без следа от 11-годишната Наталия, издирването продължава
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Иззеха 440 кг райски газ при спецакция в Созопол Иззеха 440 кг райски газ при спецакция в Созопол
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Защо пожарникарите разчитаха на водоноски, за да гасят големия пожар в София? Защо пожарникарите разчитаха на водоноски, за да гасят големия пожар в София?
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Шофьор беше задържан след гонка с полицията на АМ "Тракия" (СНИМКИ) Шофьор беше задържан след гонка с полицията на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
ЕК одобри съдебните реформи, България е на път да получи петото...
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ "Тракия", остава...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
След 8 дни под руините във Венецуела спасители извадиха жив...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ