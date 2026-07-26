Тадей Погачар изравни исторически рекорд с пета титла от Тур дьо Франс

Тадей Погачар официално затвърди мястото си сред легендите на колоезденето, след като спечели петата си титла от Тур дьо Франс. Словенецът триумфира в генералното класиране след финалния 21-и етап в Париж и изравни рекорда за най-много победи в най-престижната колоездачна обиколка.

На 27 години Погачар вече има пет успеха в Тур дьо Франс и се присъедини към елитната компания на Жак Анкетил, Еди Меркс, Бернар Ино и Мигел Индурайн – единствените колоездачи в историята с пет титли в надпреварата.

Заключителният 21-и етап с дължина 88,7 километра, който премина по традиция по улиците на Париж и завърши на булевард „Шанз-Елизе“, беше спечелен от нидерландеца Матьо ван дер Пул. Маршрутът отново включваше три преминавания през емблематичното изкачване в квартал Монмартър, което се превърна в една от атракциите на тазгодишното издание.

Погачар завърши тазгодишната Обиколка на Франция с пет етапни победи, с което увеличи общия си брой на етапните успехи в кариерата до 26.

Основният конкурент на словенеца – двукратният шампион Йонас Вингегор, отпадна по време на 15-ия етап след падане и не успя да се включи в битката за крайния успех.

Погачар затвърди впечатляващата си форма през сезона, след като преди Тур дьо Франс спечели и генералните класирания на Тур дьо Романди и Тур дьо Сюис. През 2024 година той триумфира и в Джиро д'Италия, а единствената липсваща Голяма обиколка в колекцията му остава Вуелта Испания.