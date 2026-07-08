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НС избра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция "Разузнаване"

Николай Минков от Николай Минков
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избра антоан гечев председател държавна агенция разузнаване
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Народното събрание избра за втори 5-годишен мандат Антоан Гечев за председател на Държавна агенция "Разузнаване". Против кандидатурата гласуваха само депутатите от ДБ.

На 2 юли Антоан Гечев беше изслушан от Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.

Антоан Гечев е роден на 13 септември 1969 г. в град Ямбол. Средното си образование завършва в Техникум по електроника и автоматика „С. М. Киров“ с квалификация електротехник – оператор на промишлени роботи и ГАПС. Придобива магистърски степени през 1993 г. от Висш военен университет „Васил Левски" във Велико Търново и през 1998 г. от Военна академия „Г. С Раковски" в София. Завършил е и стратегически курс с квалификация „Изпълнение на ръководни дейности в системата за национална сигурност и отбрана" през 2018 г. във Военна академия „Г. С Раковски". Преминал е и редица специализирани курсове за повишаване на професионалната си квалификация по разузнаване и сигурност в САЩ, Израел, Федерална република Германия и др.

Гечев започва кариерата си като командир на разузнавателен взвод в танкова бригада, последвано от назначение като оперативен анализатор в бригада по електронно разузнаване. През 1998 г. започва работа в служба „Военна информация" към Министерство на отбраната (понастоящем служба „Военно разузнаване"), където последователно заема различни длъжности, включително заместник-директор на Службата. Притежава опит в сферата на дипломацията и взаимодействието със специалните и разузнавателни служби на партньорски държави и съответните структури на НАТО и ЕС, придобити при задграничните му мандати в службите на военния аташе в Гърция, Великобритания, Федерална република Германия, Чехия и Италия.

# Държавна агенция „Разузнаване“ #Антоан Гечев #52-рото Народно събрание

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