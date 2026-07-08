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Издирва се 20-годишен млад мъж с аутизъм В Благоевградско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Миглена Медарова
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Сигнал за издирването е подаден от майката на момчето

Издирва се 20-годишен млад мъж с аутизъм В Благоевградско
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Издирва се 20-годишен младеж с аутизъм в Благоевградско. Семейството живее отскоро в Сандански. Те са бесарабаски българи. Сигнал за издирването е подаден от майката на момчето.

Вчера към 15 часа, синът й Владислав последно е видян в района на шкембеджийница в Сандански. Според нея, той може да е бил подлъган да се качи в такси и да е потеглил в неизвестна посока. Вчера през деня, мобилният му телефон е бил включен. Късно снощи вече не е имало връзка с него. Майката предполага, че му е паднала батерията.

Момчето е с разстройство от аутистичния спектър. Говори руски език. Последно е бил облечен с военно зелен панталон, тениска и дънков елек, както и черни кубинки. На дрехите си има верижки с висулки на рок групи.
Подаден е сигнал в полицията. Засега няма потвърждение за издирване.

Умолява се всеки, който има информация за младия мъж да подаде сигнал на тел. 112. Информация може да се подава и на личния номер на майката – 0876183724.

#20-годишен младеж с аутизъм #Благоевградско #издирване

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