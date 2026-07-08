Първият професионален радиотелескоп ще заработи в обсерваторията "Рожен"

До края на годината ще заработи първият професионален радиотелескоп в България. Площадката за него се подготвя в момента на терен в близост до Националната астрономическа обсерватория "Рожен". В обсерваторията вече пристигна и част от оборудването за него.

За изграждането на радиотелескопа в Националната астрономическа обсерватория работят от повече от две години. Специално за проекта е закупен имот върху, който ще бъдат разположени антените на "Лофар".

Камен Козарев, директор на Института по астрономия към БАН: "Той е различен от обикновените телескопи, радиотелескопи, защото се състои от голям брой, но много прости антени. Цялото поле на радиотелескопа е колкото едно футболно игрище. Той е част от европейската система "Лофар" с 53 станции, разпространени из цяла Европа. Това е най-големият радиотелескоп, който наблюдава на най-ниските честоти и той ще отвори нови очи буквално за нашата обсерватория и за българската наука към Вселената."

Никола Петров, директор на Национална астрономическа обсерватория "Рожен": "Една от задачите е свързана с това да разберем малко повече за "ехото", останало от раждането на нашата Вселена. Други задачи, са свързани с наблюдение, радиоизлъчване от Слънцето, активни образувания, активни процеси, които протичат на Слънцето и други космически обекти, които също излъчват радиовълни."

От индивидуалните антени ще се събира огромно количество информация, която ще се обобщава и след това ще се изпраща до Грьонинген, Нидерландия. Затова допълнително е изградена бърза оптична връзка между Рожен и София.

Камен Козарев, директор на Института по астрономия към БАН: "Той може да се използва както в мрежа, което позволява огромна резолюция от сорта на телескопа Хъбъл на тези ниски честоти, така и да се използва самостоятелно."

От Института по астрономия се надяват новият радиотелескоп да засили интереса на младите хора към астрономията. Той може да бъде използван и за обучение на студенти в сферите на обработката на информация, изкуствен интелект, телекомуникации.