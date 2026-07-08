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Иван Демерджиев: Големият въпрос е защо години наред никой не дръзна да проверява Пеевски

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Политика
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Големият въпрос е защо години наред никой не дръзна да проверява ДелянПеевски. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев, коментирайки темата с полетите на Пеевски.

"Големият въпрос е защо години наред никой не дръзна да проверява Пеевски. Защо след като той беше включен в списъка "Магнитски" за данни за огромни мащаби корупция, влияеща на управлението на цяла държава, това нещо продължи Ясно заявявам, че не само Пеевски, а всеки ще бъде проверяван, когато има данни и основания за това", заяви той.

По повод проверката на частните полети на Пеевски, Демерджиев заяви, че сигналите, изпратени до Европол и Интерпол, не го притесняват.

„Сигналите на ДПС показват нещо много ясно, след като знаят от кои системи е добита информация, то очевидно знаят и каква е информация има в тези системи, така че на тези сигнали не гледам като на нещо притеснително за мен. Те по-скоро показват, че хората, които питат имат отговори, а тези отговори са неудобни. Оттам насетне се прави опит фокусът на този въпрос да се измести основно към госпожа Атанасова. Да, едната страна на проблема е кои са хората придружавали Делян Пеевски в тези полети и то не е въпрос на личен интерес, а въпрос на проверка дали има нездраво срастване между политици, магистрати, бизнес, нещо, което наричаме олигархия и нещо срещу което се борим. Втората голяма част от този въпрос е как един политик, започнал като лидер на младежи на НДСВ, бил заместник министър, бил депутат има огромен финансов ресурс да заплаща над 180 частни полети с частен самолет. Това е големият въпрос. Как санкциониран по „Магнитски“ си позволява плащането на тези полети и тук вече също има интересни данни. Например адвокатът, който го е придружавал на тези полети, този адвокат дали не е представлявал дружества, които са придобили активи от КТБ и има ли някаква връзка между плащанията на сметките на Пеевски за част от полетите и придобиването на тези активи. Това са все сериозни въпроси, на които ще дадем отговор."

Демерджиев каза още, че се правят още проверки за да бъде изяснен целия случай.

#полетите на Пеевски #Иван Демерджиев #Магнитски

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