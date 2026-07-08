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МВР влезе в контакт с OFAC заради съмнения за заобикаляне на санкциите по „Магнитски“

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Министерство на вътрешните работи
Снимка: Десислава Кулелиева
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Министерството на вътрешните работи влезе в контакт със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на Съединените американски щати.

Българските власти имат готовност да предоставят информация, документи, доказателства, корпоративни връзки и други материали, които счита за относими към прилагането и ефективността на санкциите, наложени по Глобалния закон „Магнитски".

В писмото до OFAC, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства, извършвани от органите на МВР, са установени данни, които пораждат основателни съмнения за оказвано съдействие от юридически и физически лица на санкционирани лица за заобикаляне или ограничаване на действието на наложените санкции.

„Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания“, пише още в документа.

#Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) #Списъкът "Магнитски" #Иван Демерджиев #МВР

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