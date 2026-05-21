Канада пречупи Норвегия след продължение на световното по хокей на лед

Отборът на Канада постигна драматична победа с 6:5 след продължение срещу Норвегия в среща от четвъртия кръг в група В на световното първенство по хокей на лед.

В герой за "кленовите листа“ се превърна Марк Шайфеле, който реализира хеттрик, включително и победния гол в продължението. Освен това той добави и асистенция, за да оформи впечатляващия си принос от четири точки.

Двубоят премина през редица обрати, като Норвегия дори поведе с 5:4 в средата на третата част след попадения на Ноа Стийн и Тинус Люк Коблар. Канада обаче рискува, изваждайки вратаря си Кам Талбът в заключителните минути, а ходът се оказа успешен – Райън О'Райли изравни и прати срещата в продължение.

Допълнителни попадения за канадците реализираха Габриел Вилярди и Дилън Къзънс, а Еван Бушар се отличи с три асистенции. За норвежците Ноа Стийн се разписа два пъти, а по един гол добавиха Ескил Олсен и Йоханес Йоханесен.

С успеха Канада оглавява класирането в групата с 11 точки, докато Норвегия заема четвъртото място със 7.

В друг мач от деня в група А Финландия разгроми Латвия със 7:1 и записа четвърта поредна победа. Финландците имат 12 точки, колкото и Швейцария национален отбор по хокей на лед на върха в класирането.