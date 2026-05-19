БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Убедителна победа за Финландия и Канада на световното по хокей на лед

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Финландците сразиха САЩ в Цюрих, а канадците се справиха с Дания.

Убедителна победа за Финландия и Канада на световното по хокей на лед
Слушай новината

Финландия и Канада постигнаха трети поредни победи на световното първенство по хокей на лед за мъже.

Финландците се наложиха категорично срещу САЩ с 6:2 в мач от група А на турнира в Цюрих, Швейцария.

Лени Хямеенахо се отличи с два гола и една асистенция, докато Мико Лехтонен и Оли Мяата допринесоха с по две асистенции. Мат Коронато и Райън Леонард отбелязаха за американците.

Финландия води в Група А с 9 точки. САЩ загубиха втория си от три мачаи се смъкна на 5-то място.

Отборът на Канада победи Дания с 5:1 в третия кръг на група Б.

Портър Мартоне, Габриел Виларди, Дентън Матейчук, Райън О'Райли и Паркър Уодърспун вкараха головете за Канада, а звездата на Питсбърг Сидни Кросби добави четири асистенции.

Ник Олесен отбеляза единствения гол за Дания.

Отборът на Канада води в Група Б с девет точки от три мача. Дания е на осмо място без спечелена точка.

#Световно първенство по хокей на лед в Швейцария 2026 г. #Национален отбор на Финландия по хокей на лед #Национален отбор на Канада по хокей на лед за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
1
Големи столични квартали остават без топла вода за 5 дни
В ефира на БНТ: DARA и Евтим Милошев поставиха началото за създаване на Дом на артистите
2
В ефира на БНТ: DARA и Евтим Милошев поставиха началото за...
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че целият свят е обърнал глава към България
3
Ексклузивно DARA в студиото на БНТ: Щастлива съм, че целият свят е...
"Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови мечти след триумфа на DARA на "Евровизия 2026"
4
"Bangaranga" покори Европа: Еуфория, благодарности и нови...
След победата на DARA: "Билд" публикува 20 интересни факта за България
5
След победата на DARA: "Билд" публикува 20 интересни...
Победата на DARA завладя и сцената на Малък градски театър "Зад канала"
6
Победата на DARA завладя и сцената на Малък градски театър...

Най-четени

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
2
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
5
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
6
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...

Още от: Зимни

Швейцария взе реванш от САЩ и стартира с победа на световното първенство
Швейцария взе реванш от САЩ и стартира с победа на световното първенство
Канада отказа Швеция на старта на световното по хокей на лед в Швейцария Канада отказа Швеция на старта на световното по хокей на лед в Швейцария
Чете се за: 02:12 мин.
Чикаго Блекхоукс привлече голмайстора на КХЛ Роман Канцеров Чикаго Блекхоукс привлече голмайстора на КХЛ Роман Канцеров
Чете се за: 01:32 мин.
Лас Вегас Голдън Найтс стигна финала на Западната конференция след категоричен успех над Анахайм Дъкс Лас Вегас Голдън Найтс стигна финала на Западната конференция след категоричен успех над Анахайм Дъкс
Чете се за: 02:15 мин.
Банско ще приеме два паралелни слалома от Световната купа по сноуборд Банско ще приеме два паралелни слалома от Световната купа по сноуборд
Чете се за: 02:17 мин.
Каролина отстрани Филаделфия, Минесота с първи успех срещу Колорадо в плейофите на НХЛ Каролина отстрани Филаделфия, Минесота с първи успех срещу Колорадо в плейофите на НХЛ
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

С еуфорията от победата: Подготовката за "Евровизия 2027" започна
С еуфорията от победата: Подготовката за "Евровизия 2027"...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
След триумфа на „Евровизия“: БНТ и Столичната община организират открито „Bangaranga“ парти в София След триумфа на „Евровизия“: БНТ и Столичната община организират открито „Bangaranga“ парти в София
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Премиерът Радев пред Мерц: България се утвърди не като периферия, а като важен партньор в Европа Премиерът Радев пред Мерц: България се утвърди не като периферия, а като важен партньор в Европа
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Вицепремиерът Донев: Намаляваме с 10% разходите за заплати в държавната администрация от 1 септември Вицепремиерът Донев: Намаляваме с 10% разходите за заплати в държавната администрация от 1 септември
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
След победата на DARA: Скок на хотелските резервации за следващата...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Изискванията за "Евровизия" - какво предлагат градовете...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Китай демонстрира дипломатически маратон: Пекин се готви да...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Генералният директор на БНТ и министърът на културата с първа среща...
Чете се за: 01:57 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ