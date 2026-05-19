Убедителна победа за Финландия и Канада на световното по хокей на лед

Финландия и Канада постигнаха трети поредни победи на световното първенство по хокей на лед за мъже.

Финландците се наложиха категорично срещу САЩ с 6:2 в мач от група А на турнира в Цюрих, Швейцария.

Лени Хямеенахо се отличи с два гола и една асистенция, докато Мико Лехтонен и Оли Мяата допринесоха с по две асистенции. Мат Коронато и Райън Леонард отбелязаха за американците.

Финландия води в Група А с 9 точки. САЩ загубиха втория си от три мачаи се смъкна на 5-то място.

Отборът на Канада победи Дания с 5:1 в третия кръг на група Б.

Портър Мартоне, Габриел Виларди, Дентън Матейчук, Райън О'Райли и Паркър Уодърспун вкараха головете за Канада, а звездата на Питсбърг Сидни Кросби добави четири асистенции.

Ник Олесен отбеляза единствения гол за Дания.

Отборът на Канада води в Група Б с девет точки от три мача. Дания е на осмо място без спечелена точка.