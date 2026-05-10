Банско ще приеме два паралелни слалома от Световната купа по сноуборд

Предстоящите стартове ще са под номер 6 за Световната купа под връх Тодорка.

Банско ще бъде домакин на два паралелни гигантски слалома от Световна купа по алпийски сноуборд и през новия сезон, съобщиха от БФ ски. Според предварителния календар на ФИС стартовете под Тодорка ще са на 16 и 17 януари 2027 година.

С перфектната организация на стартовете в сноуборда през годините от БФСки и домакините от Юлен - Банско винаги е първи избор както за ръководителите на Световната купа, така и за състезателите. Това е и една от най-добрите реклами за България по целия свят, се казва в съобщението на БФ ски.

Новият сезон ще започне по традиция в Шендзен (Китай) с два паралелни слалома на 27 и 28 ноември. След това състезателите ще останат в Китай за паралелните гигантски слаломи в Мълин на 5 и 6 декември.

Програмата продължава с надпревари в Италия - гигантски слалом в Кортина д'Ампецо на 12 декември и старт в Кареца на 17 декември. Малко по-късно са предвидени стартове в Швейцария - паралелен слалом в Давос на 19 декември и гигантски слалом в Скуол на 9 януари.

След състезанията в Банско през януари керванът на Световната купа ще се премести в Рогла (Словения) за старт за СК на 23 януари. На 26 и 27 януари в Бад Гащайн (Австрия) пък ще се проведат паралелен слалом и старт за смесени отбори.

Все още ФИС търси домакин за състезание в периода 12-14 февруари. В края на февруари са планирани два гигантски слалома в Криница (Полша), а от 7 до 10 март Световно първенство по сноуборд ще се състои в Монтафон (Австрия).

Финалът на сезона традиционно ще бъде във Винтерберг (Германия) с паралелен слалом и надпревара за смесени отбори.

Предстоящите стартове в Банско ще са под номер 6 за Световната купа под връх Тодорка. В последният старт за СК, който бе през януари тази година Тервел Замфиров спечели първото място, а Радослав Янков завърши трети.

