Радослав Янков: Виждате какво следва след мен

Радослав Янков е на мнение, че българският сноуборд върви в добра посока. За пример той даде развитието на Тервел и Малена Замфирови, както и останалите сноубордисти.

Ветеранът говори пред БНТ, оптимизъм по време на церемонията на закриването на зимния сезон.

„Върви в голям подем сноубордът, особено алпийският. Виждате какво следва след мен. Осен Тервел и Малена Замфирови, както и другите момчета, имаме и много силен детски и юношески отбор, които догодина тепърва ще покоряват европейската купа“, каза Янков.

