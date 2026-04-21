Атина срещу свръхтуризма: Искане за забрана на нови лицензи за хотели

Кметът на Атина се обяви за забрана на издаването на нови лицензи за отваряне на хотели в града като мярка срещу свръхтуризма. „Не трябва да се превръщаме в Барселона", изтъкна Харис Дукас по повод прекомерния брой посетители.

В гръцката столица вече действа забрана за издаване на нови разрешения за краткотрайни наеми, но сега кметът постави въпроса и за хотелите. По последни данни хотелските легла Атика са близо 69 хиляди, около 35 хиляди от тях се намират в широкия градски център на Атина. Хотелиерската индустрия също признава значителен ръст в местата за настаняване с последици за устойчивостта на бизнеса и туризма в града. Браншът цитира примера на Барселона, където от 2017-та не се издават нови разрешителни за хотели. През миналата година Анита е привлякла 10 милиона чуждестранни туристи.