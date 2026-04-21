Малена Замфирова: Декември би трябвало да се състезавам

Малена Замфирова отбеляза, че мисли за завръщане на пистата в началото на следващия сезон. Най-добрата ни сноубордистка присъстваше на церемонията, на която бе закрит ски сезонът.

Замфирова, която продължава да се възстановява след тежкия инцидент и операцията, които претърпя през март.

„Възстановявам се много бързо. Чувствам се много по-добре, рамото ми вече…Мога да използвам ръката си и да си мия зъбите с нея. Тренирам и се възстановявам. Гледам да съм оптимистична и да вярвам, че ще се оправя възможно най-скоро, защото ако си кажа, че няма да карам в следващия сезон, тогава ще ми е много по-неприятно цялото преживяване. Мисля да се завърна в началото на сезона. Декември би трябвало да се състезавам“, заяви Маелна.

Повече от видеото с Малена Замфирова гледайте във видеото!