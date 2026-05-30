Каролина прегази Монреал и си осигури място във финала за Купа "Стенли“

Каролина се класира за финала за Купа "Стенли“ в Националната хокейна лига, след като разгроми Монреал с 6:1 в петия мач от финала на Източната конференция и затвори серията с 4:1 победи.

Пред собствена публика в Роли "ураганите“ демонстрираха пълно превъзходство и не оставиха съмнения кой заслужава място в битката за трофея. Тейлър Хол и Логан Станковен бяха сред най-деятелните на леда, като завършиха с по гол и две асистенции. Точни за домакините бяха още Ерик Робинсън, Джаксън Блейк, Шейн Гостисбехер и Сет Джарвис.

Единственото попадение за Монреал реализира Коул Кофийлд, но то се оказа недостатъчно, за да предотврати края на сезона за канадския тим.

С успеха Каролина спечели титлата в Източната конференция и за първи път от години достигна до големия финал на НХЛ. Там съставът ще се изправи срещу шампиона на Западната конференция Вегас в спор за Купа „Стенли“.

Първият двубой от финалната серия е насрочен за вторник, като Каролина ще има домакинско предимство в началото на сблъсъка.