БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Каролина прегази Монреал и си осигури място във финала за Купа "Стенли“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

"Ураганите“ спечелиха серията с 4:1 победи и ще спорят с Вегас за най-престижния трофей в Националната хокейна лига

Снимка: AP Photo
Слушай новината

Каролина се класира за финала за Купа "Стенли“ в Националната хокейна лига, след като разгроми Монреал с 6:1 в петия мач от финала на Източната конференция и затвори серията с 4:1 победи.

Пред собствена публика в Роли "ураганите“ демонстрираха пълно превъзходство и не оставиха съмнения кой заслужава място в битката за трофея. Тейлър Хол и Логан Станковен бяха сред най-деятелните на леда, като завършиха с по гол и две асистенции. Точни за домакините бяха още Ерик Робинсън, Джаксън Блейк, Шейн Гостисбехер и Сет Джарвис.

Единственото попадение за Монреал реализира Коул Кофийлд, но то се оказа недостатъчно, за да предотврати края на сезона за канадския тим.

С успеха Каролина спечели титлата в Източната конференция и за първи път от години достигна до големия финал на НХЛ. Там съставът ще се изправи срещу шампиона на Западната конференция Вегас в спор за Купа „Стенли“.

Първият двубой от финалната серия е насрочен за вторник, като Каролина ще има домакинско предимство в началото на сблъсъка.

#Плейофи на НХЛ 2026 #Каролина Хърикейнс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
1
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
2
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Стилияна Николова в битка за златото в многобоя от европейското първенство по художествена гимнастика
3
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Стилияна Николова в битка за златото в многобоя...
Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че обвиняемият може да се укрие
4
Бащата на загиналото в Благоевград момиче се опасява, че...
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на 16-годишно момиче
5
Прокуратурата протестира отказа за арест по делото за смъртта на...
Скандалът с "незаконния град" край Варна се разраства
6
Скандалът с "незаконния град" край Варна се разраства

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
3
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
4
24 май е обявен за „Ден на българското културно...
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край Варна (СНИМКИ И ВИДЕО)
5
Композиция с глаголическо „Слово“ се появи на плаж край...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
6
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...

Още от: Хокей

Норвегия и Швейцария допълниха полуфиналистите на световното по хокей на лед
Норвегия и Швейцария допълниха полуфиналистите на световното по хокей на лед
Канада и Финландия първи се класираха за полуфиналите на световното по хокей Канада и Финландия първи се класираха за полуфиналите на световното по хокей
Чете се за: 01:50 мин.
САЩ се класира на четвъртфинал след убедителен успех над Австрия на световното по хокей САЩ се класира на четвъртфинал след убедителен успех над Австрия на световното по хокей
Чете се за: 01:12 мин.
Каролина взе превес срещу Монреал на финала на Изток в НХЛ Каролина взе превес срещу Монреал на финала на Изток в НХЛ
Чете се за: 00:50 мин.
Латвия разгроми Великобритания на световното по хокей на лед Латвия разгроми Великобритания на световното по хокей на лед
Чете се за: 01:15 мин.
Вегас обърна Колорадо за нова успешна крачка на Запад в НХЛ Вегас обърна Колорадо за нова успешна крачка на Запад в НХЛ
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова за доклада на ЕК за дефицита: Има много други държави, които са в ситуацията на България
Илияна Йотова за доклада на ЕК за дефицита: Има много други...
Чете се за: 00:40 мин.
Политика
Незаконният град край Варна: Освободиха задържаните служители на украинската фирма Незаконният град край Варна: Освободиха задържаните служители на украинската фирма
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Разследват наркогрупа, ръководена от затвора Разследват наркогрупа, ръководена от затвора
Чете се за: 01:52 мин.
Криминално
"Файненшъл таймс": България е заплашена от наказателна процедура "Файненшъл таймс": България е заплашена от наказателна процедура
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Гуми, въжета и керамични отпадъци извадиха водолази от морето край...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Мартин Захариев за "Евровизия": Ще направим истинска фиеста
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Хегсет призова азиатските съюзници на САЩ да увеличат разходите за...
Чете се за: 03:37 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ