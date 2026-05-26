САЩ се класира на четвъртфинал след убедителен успех над Австрия на световното по хокей

Националният отбор на САЩ се класира за четвъртфиналите на световното първенство по хокей на лед, след като победи Австрия с 4:1 в последния си мач от група "А“.

Американците решиха срещата още в първия период, когато Конър Клифтън и Райън Ъфко дадоха стабилна преднина на тима. Впоследствие Пол Катър и Матю Ткачък затвърдиха успеха, докато Симеон Швингер реализира почетното попадение за Австрия.

С победата САЩ събра 11 точки и завърши на четвърто място в групата, което им отреди четвъртфинален сблъсък срещу Канада – лидер в група „В“ и сред фаворитите за титлата.

В останалите срещи от деня Латвия разгроми Унгария с 8:1 и се класира на трета позиция в група „А“, като очаква съперника си от двойката между Норвегия и Чехия. Швеция пък победи Словакия с 4:2 и изхвърли словаците от турнира, заемайки четвъртото място в група „В“.

Драматичен бе двубоят между Норвегия и Дания, в който норвежците надделяха с 4:3 след продължение и запазиха шансове за по-предно класиране, докато датчаните приключиха участието си на шампионата в Швейцария.