САЩ се класира на четвъртфинал след убедителен успех над Австрия на световното по хокей

Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Американците завършиха груповата фаза с победа и си уредиха сблъсък с Канада, Латвия и Швеция също продължават напред

САЩ се класира на четвъртфинал след убедителен успех над Австрия на световното по хокей
Снимка: AP Photo
Националният отбор на САЩ се класира за четвъртфиналите на световното първенство по хокей на лед, след като победи Австрия с 4:1 в последния си мач от група "А“.

Американците решиха срещата още в първия период, когато Конър Клифтън и Райън Ъфко дадоха стабилна преднина на тима. Впоследствие Пол Катър и Матю Ткачък затвърдиха успеха, докато Симеон Швингер реализира почетното попадение за Австрия.

С победата САЩ събра 11 точки и завърши на четвърто място в групата, което им отреди четвъртфинален сблъсък срещу Канада – лидер в група „В“ и сред фаворитите за титлата.

В останалите срещи от деня Латвия разгроми Унгария с 8:1 и се класира на трета позиция в група „А“, като очаква съперника си от двойката между Норвегия и Чехия. Швеция пък победи Словакия с 4:2 и изхвърли словаците от турнира, заемайки четвъртото място в група „В“.

Драматичен бе двубоят между Норвегия и Дания, в който норвежците надделяха с 4:3 след продължение и запазиха шансове за по-предно класиране, докато датчаните приключиха участието си на шампионата в Швейцария.

