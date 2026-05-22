Монреал стартира с успех срещу Каролина в първия мач от финала в Източната конференция на НХЛ

Тимът на Монреал Канадианс направи перфектен старт във финала на Източната конференция на Националната хокейна лига, след като се наложи над Каролина Хърисейнс с 6:2.

Юрай Слафковски вкара два гола, а Коул Кофийлд и Филип Дано реализираха по веднъж и добавиха асистенция за победата. Александър Тексие и Иван Демидов също се разписаха за Монреал, вратарят Якуб Доубс отрази 25 шута. Капитанът Сузуки помогна с три асистенции.

Сет Джарвис и Ерик Робинсън вкараха за Каролина, който загуби за първи път в плейофите до момента. Вратарят Фредерик Андерсен спаси 16 удара.