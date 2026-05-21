Член на УС на федерацията по кану-каяк с остри критики към управлението

Членът на Управителния съвет на Българската федерация по кану-каяк Александър Григоров отправи сериозни критики към начина на управление на организацията чрез публично изявление до медиите и спортната общност.

В позицията си Григоров изразява "истинско огорчение“ от процесите във федерацията, като поставя под съмнение прозрачността, отчетността и законосъобразността на вземаните решения. По думите му, откакто е избран за член на УС в края на 2024 година, многократно е изисквал документи, свързани с дейността на федерацията, но достъпът до част от тях му е бил отказван.

Един от основните акценти в изявлението е свързан със свикването на предстоящо заседание на Управителния съвет. Според Григоров поканата е изпратена в нарушение на устава, който изисква минимум седемдневен срок за уведомяване. Той предупреждава, че взетите решения на подобно заседание могат да бъдат оспорени по съдебен ред.

Григоров коментира и писма, изпратени от представители на няколко клуба, в които се отправят критики към неговата дейност. Той поставя под съмнение тяхната независимост и заявява, че подобни действия не бива да отклоняват вниманието от съществените проблеми в управлението на федерацията.

В изявлението си членът на УС настоява за пълна прозрачност относно финансовата дейност и решенията на ръководството, като призовава да бъдат предоставени документи за последните пет години. Според него, като организация, финансирана почти изцяло с публични средства, федерацията е длъжна да отговаря на високи стандарти за отчетност.

Григоров обръща внимание и на състоянието на спорта у нас, като посочва липса на резултати, кадри и ясна структура. Той подчертава, че проблемите са натрупвани с години и не могат да бъдат сведени до действията на отделни личности.