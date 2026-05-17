Петър Мицин и Габриела Георгиева спечелиха “Гран при Бургас 2026”

Българските състезатели Петър Мицин и Габриела Георгиева спечелиха купите при мъжете и жените от Международния турнир по плуване “Гран при Бургас - Купата на кмета 2026”. Мицин триумфира с общ сбор от 2491 точки, а след него се наредиха Дарен Кирилов (“Доростол”) и Константин Малачи (Молдова). В последния ден на турнира представителят на клуб “Вихрен” спечели надпреварата на 200 метра свободен стил. 21-годишният плувец взе дистанцията за 1:47.73 мин.

При жените Габриела Георгиева взе купата с 2334 точки, следвана от Диана Петкова (“Спринт София”) и Емануела Леу (Молдова). В последния си старт Георгиева се нареди втора на 50 метра гръб с време 29.64 сек. Тя бе изпреварена единствено от Леу, която бе с 0.10 сек. по-бърза от българката. В същата дисциплина Сиана Митева постави нов рекорд за девойки младша възраст. Състезателката на клуб “Олимп” завърши трета във финала с време 30.85 сек.

В третия ден на турнира в “Парк Арена ОЗК” българските представители постигнаха общо шест победи в отделните дисциплини. На 50 метра свободен стил успех записа Никола Здравков от клуб “Астери” с време 23.00 сек. Диана Петкова беше най-бърза на 100 метра бруст с резултат 1:10.45 мин. Валентин Филипов (“Астери”) спечели надпреварата на 50 метра гръб с 25.89 сек. Симона Иванова (“Олимп”) взе златен медал на 200 метра свободен стил с 2:06.21 мин., а Виктор Христов беше първи на почетната стълбичка на 50 метра бътерфлай с резултат 24.49 сек.

В общото класиране за “Купата на Кмета” успехът беше за отбора на Молдова с 47 346 точки, следван от представителите на ВСИ и “Бриз”. Молдовците спечелиха първата позиция в отделното класиране при мъжете, а при жените триумфира тимът на ВСИ.