БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
DARA превърна летище "Васил Левски" в сцена:...
Чете се за: 03:30 мин.
Водни салюти, стотици фенове и приятели посрещат DARA на...
Чете се за: 00:50 мин.
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
Чете се за: 01:02 мин.
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си...
Чете се за: 04:05 мин.
Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си...
Чете се за: 04:15 мин.
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия...
Чете се за: 01:00 мин.
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Чете се за: 12:15 мин.
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
DARA донесе кристалния микрофон от "Евровизия 2026" в България - посрещнаха я стотици фенове и приятели

Петър Мицин и Габриела Георгиева спечелиха “Гран при Бургас 2026”

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Запази

В общото класиране за “Купата на Кмета” успехът беше за отбора на Молдова

петър мицин габриела георгиева разписаха българия стената олимпийското примирие
Снимка: БОК
Слушай новината

Българските състезатели Петър Мицин и Габриела Георгиева спечелиха купите при мъжете и жените от Международния турнир по плуване “Гран при Бургас - Купата на кмета 2026”. Мицин триумфира с общ сбор от 2491 точки, а след него се наредиха Дарен Кирилов (“Доростол”) и Константин Малачи (Молдова). В последния ден на турнира представителят на клуб “Вихрен” спечели надпреварата на 200 метра свободен стил. 21-годишният плувец взе дистанцията за 1:47.73 мин.

При жените Габриела Георгиева взе купата с 2334 точки, следвана от Диана Петкова (“Спринт София”) и Емануела Леу (Молдова). В последния си старт Георгиева се нареди втора на 50 метра гръб с време 29.64 сек. Тя бе изпреварена единствено от Леу, която бе с 0.10 сек. по-бърза от българката. В същата дисциплина Сиана Митева постави нов рекорд за девойки младша възраст. Състезателката на клуб “Олимп” завърши трета във финала с време 30.85 сек.

В третия ден на турнира в “Парк Арена ОЗК” българските представители постигнаха общо шест победи в отделните дисциплини. На 50 метра свободен стил успех записа Никола Здравков от клуб “Астери” с време 23.00 сек. Диана Петкова беше най-бърза на 100 метра бруст с резултат 1:10.45 мин. Валентин Филипов (“Астери”) спечели надпреварата на 50 метра гръб с 25.89 сек. Симона Иванова (“Олимп”) взе златен медал на 200 метра свободен стил с 2:06.21 мин., а Виктор Христов беше първи на почетната стълбичка на 50 метра бътерфлай с резултат 24.49 сек.

В общото класиране за “Купата на Кмета” успехът беше за отбора на Молдова с 47 346 точки, следван от представителите на ВСИ и “Бриз”. Молдовците спечелиха първата позиция в отделното класиране при мъжете, а при жените триумфира тимът на ВСИ.

#Петър Мицин #Габриела Георгиева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
1
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
2
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
3
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
4
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът...
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява "Bangaranga"
5
DARA накара България да плаче от радост, а Европа - да си припява...
Да изчезнеш за 45 секунди: Работата на сценичните работници на "Евровизия"
6
Да изчезнеш за 45 секунди: Работата на сценичните работници на...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
2
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
4
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga“
5
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
6
Как може да се гласува тази вечер на финала на...

Още от: Други спортове

Спортни новини 17.05.2026 г., 21:00 ч.
Спортни новини 17.05.2026 г., 21:00 ч.
Николай Илиев е вторият шампион на България за кадети на еврошампионата по борба Николай Илиев е вторият шампион на България за кадети на еврошампионата по борба
Чете се за: 01:52 мин.
Златислава Чуканова спечели златен медал на турнира "Белградски победник" Златислава Чуканова спечели златен медал на турнира "Белградски победник"
Чете се за: 00:50 мин.
Йонас Вингегор спечели втори етап за последните три дни в Джиро д'Италия (Гледайте най-интересното тук) Йонас Вингегор спечели втори етап за последните три дни в Джиро д'Италия (Гледайте най-интересното тук)
Чете се за: 01:30 мин.
Стилияна Николова с три титли от държавното първенство по художествена гимнастика Стилияна Николова с три титли от държавното първенство по художествена гимнастика
Чете се за: 01:35 мин.
България с участие от седем гимнастици на Световната купа в Ташкент България с участие от седем гимнастици на Световната купа в Ташкент
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

DARA превърна летище "Васил Левски" в сцена: Мечтайте смело, работете и вашият труд ще се отплати
DARA превърна летище "Васил Левски" в сцена: Мечтайте...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Водни салюти, стотици фенове и приятели посрещат DARA на летището в София Водни салюти, стотици фенове и приятели посрещат DARA на летището в София
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия 2026" по БНТ 1 Близо 1 млн. зрители гледаха финала на "Евровизия 2026" по БНТ 1
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Генералният директор на БНТ Милена Милотинова за домакинството на "Евровизия" 2027: Надяваме се на мощната и стабилна подкрепа на институциите Генералният директор на БНТ Милена Милотинова за домакинството на "Евровизия" 2027: Надяваме се на мощната и стабилна подкрепа на институциите
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
След триумфа на DARA: Взрив от поздравления от социалните мрежи
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
DARA с първи думи в България: "Евровизия" е началото на...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Следи от мечка и малко мече са открити по тялото на мъжа, намерен...
Чете се за: 00:35 мин.
Криминално
Проливен дъжд наводни къщи, улици и автомобили в бургаския квартал...
Чете се за: 00:47 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ