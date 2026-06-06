Кими Антонели спечели полпозишън за Гран при на Монако във Формула 1

Лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели спечели полпозишън за Гран при на Монако - шести кръг от сезона във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес оглави квалификацията след вълнуваща битка, изпреварвайки Макс Верстапен в последната си обиколка.

Най-доброто време на 19-годишния Кими Антонели, който записа четири поредни победи през сезона във Формула 1, бе 1:12.051 минути.

Четирикратният първенец Верстапен (Ред Бул) зае второто място, оставайки на 0.043 секунди от италианеца.

Трети, на 0.228 секунди от Кими Антонели, завърши седемкратният шампион Люис Хамилтън от Ферари, пред съотборника си Шарл Льоклер - победител в Монако от 2024 година, и двамата трябваше да се задоволят със старт от втора редица за утрешното състезание.

Исак Хаджар от Ред Бул допълни челната петица, следван от Джордж Ръсел (Мерцедес), пилотите на МакЛарън Оскар Пиастри и Ландо Норис - настоящ шампион във Формула 1 и победител в Монако от миналата година, както и Пиер Гасли (Алпин), и Лиъм Лоусън (Рейсинг Булс), които влязоха в топ 10.

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