Българските състезатели си осигуриха място на финалите на Световната купа по спортна аеробика в Баку

Българските състезатели си осигуриха място на финалите в категориите смесени двойки и групи на Световната купа по спортна аеробика за мъже и жени в Баку (Азербайджан).

Борислава Иванова и Христо Манолов влизат в битката за отличията с първи резултат от квалификациите - 19.550 точки. Втората българска двойка Християна Златанова и Александър Мишинков е на седмо място с 16.800 точки.

В категория групи България в състав Борислава Иванова, Христо Манолов, Християна Златанова, Александър Мишинков и Моника Джамбова заеха трето място в пресявките със 17.869 точки.

Вчера участие на финалите си осигуриха при жени индивидуално Борислава Иванова и при мъжете Александър Мишинков.

В съпътстващия международен турнир националите също се представиха успешно. В категория тройки 15-17 години Виктория Крушарска, Теодора Рибарова и Кристина Костова са с най-висока оценка в квалификациите - 18.616, а Неда Запрянова, Стефани Лечева и Мария Вълчева са пети със 17.383 точки.

При смесените двойки Лечева и Атанас Благоев се наредиха на четвърто място с оценка 17.599 точки.

В категория групи Виктория Крушарска, Теодора Рибарова, Кристина Костова, Неда Запрянова и Мария Вълчева са втори в квалификациите със 17.582 точки.

Финалите на Световната купа са в неделя.