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Олександър Усик оваканти световните си титли в тежка категория

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Спорт
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Украинската боксова звезда освободи поясите на WBA, WBC и IBF, но обяви, че не слага край на кариерата си и се готви за „последен танц“ на професионалния ринг

Олександър Усик оваканти световните си титли в тежка категория
Снимка: БГНЕС
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Олександър Усик изненадващо обяви, че се отказва от трите световни титли в тежка категория, които притежава в момента. Новината беше съобщена лично от украинеца чрез профила му в социалните мрежи.


39-годишният шампион освобождава поясите на Световната боксова асоциация (WBA), Световния боксов съвет (WBC) и Международната боксова федерация (IBF), като мотивира решението си с желанието да даде възможност на останалите претенденти да се борят за световните отличия.

"Днес е добър ден да обявя, че овакантявам всички пояси, които притежавам. Така момчетата, които чакат да се бият за тях, ще могат да го направят“, заяви Усик.

Украинецът обаче подчерта, че това не означава край на състезателната му кариера.

"Освобождавам коланите, но не напускам спорта, защото все още ми предстои последният танц. Има още какво да покажа“, добави той.

Усик оставя след себе си една от най-впечатляващите кариери в съвременния бокс. На професионалния ринг той е непобеден с 25 победи от 25 мача, като 16 от успехите му са дошли с нокаут.

През май 2024 година украинецът влезе в историята, след като победи Тайсън Фюри и стана абсолютен световен шампион в тежка категория. Така той се превърна в първия боксьор в дивизията за последния четвърт век, който успява да обедини всички водещи световни титли.

Въпреки че вече няма да бъде носител на шампионските пояси, Усик даде ясно да се разбере, че феновете ще го видят още веднъж на ринга, преди окончателно да сложи край на забележителната си кариера.

# Олександър Усик

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