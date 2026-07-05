БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Първа титла на професионалния боксов ринг за Хавиер Ибаниес

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Националът доминираше в десетрундовия мач и заслужено триумфира с победата с единодушно съдийско решение.

хавиер ибаниес тръгва париж бронза категория боксовия турнир
Слушай новината

Хавиер Ибаниес спечели първа титла на професионалния боксов ринг. Националният боксьор победи по точки представителя на Доминиканска република Йерми Пералта Хименес в лека категория и взе пояса на WBC Латино на галавечер в Пуерто Плата, Доминиканска република. Ибаниес доминираше в десетрундовия мач и заслужено триумфира с победата с единодушно съдийско решение.

За Ибаниес, който е олимпийски бронзов медалист от Игрите в Париж 2024, това бе втори мач на професионалния ринг. Той нокаутира в 5-ия рунд Андерсон Лопес на галавечер Сан Себастиан, Испания преди месец и половина. Йерми Пералта Хименес има солиден опит на професионалната сцена, като в 20 мача, това му бе трето поражение.

За Хавиер Ибаниес това е част от подготовката по пътя към европейското първенство в София през септември (15-26). За участие на шампионата в „Асикс Арена“ Ибаниес ще се конкурира с другия водещ национал в категория до 55 килограма – Ясен Радев.

#Хавиер Ибаниес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е тялото на второто дете, изчезнало в река Струма
2
Намерено е тялото на второто дете, изчезнало в река Струма
Питон бе забелязан да пълзи край детска градина в Стара Загора
3
Питон бе забелязан да пълзи край детска градина в Стара Загора
Голям пожар край Черноморец, горят бунгала и каравани
4
Голям пожар край Черноморец, горят бунгала и каравани
Нужда от помощ: Един от спасителите на Сашко от Перник пострада при тежък инцидент
5
Нужда от помощ: Един от спасителите на Сашко от Перник пострада при...
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на осминафинал на Уимбълдън
6
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
3
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Бокс

Хавиер Ибаниес поглежда към първа титла в професионалния бокс
Хавиер Ибаниес поглежда към първа титла в професионалния бокс
Владимир Кличко ще се завърне в София за европейското първенство по бокс Владимир Кличко ще се завърне в София за европейското първенство по бокс
Чете се за: 01:45 мин.
Тайсън Фюри загрява срещу поляк преди сблъсъка с Антъни Джоуша Тайсън Фюри загрява срещу поляк преди сблъсъка с Антъни Джоуша
Чете се за: 02:17 мин.
Владимир Кличко се срещна с кмета Терзиев и изрази готовност да подкрепи София в организацията на европейското първенство по бокс Владимир Кличко се срещна с кмета Терзиев и изрази готовност да подкрепи София в организацията на европейското първенство по бокс
Чете се за: 02:27 мин.
Весела Лечева, спортни ръководители и шампиони проведоха среща с боксовата легенда Владимир Кличко Весела Лечева, спортни ръководители и шампиони проведоха среща с боксовата легенда Владимир Кличко
Чете се за: 04:02 мин.
Владимир Кличко пред БНТ: България има богати традиции в бокса, а младите трябва да следват мечтите си Владимир Кличко пред БНТ: България има богати традиции в бокса, а младите трябва да следват мечтите си
Чете се за: 04:12 мин.

Водещи новини

МВР отбелязва професионалния си празник с водосвет и церемония
МВР отбелязва професионалния си празник с водосвет и церемония
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Полиция и доброволци продължават издирването на 11-годишната Наталия Полиция и доброволци продължават издирването на 11-годишната Наталия
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Бойко Борисов: Считаме този бюджет за абсолютна грешка Бойко Борисов: Считаме този бюджет за абсолютна грешка
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Румен Петков: Когато новините започват с убийство, кражба, грабеж, това говори за здравословното състояние на нацията Румен Петков: Когато новините започват с убийство, кражба, грабеж, това говори за здравословното състояние на нацията
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Пожари в Европа: Горят горски площи в Гърция, Португалия и Испания
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Честванията за 250 години САЩ: Заради лошото време бяха отложени...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Мащабни протести: Албанците искат смяна на властта
Чете се за: 00:37 мин.
По света
„Свети Влас Филм Фест“: Голямата награда спечели Стефан...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ