Първа титла на професионалния боксов ринг за Хавиер Ибаниес

Хавиер Ибаниес спечели първа титла на професионалния боксов ринг. Националният боксьор победи по точки представителя на Доминиканска република Йерми Пералта Хименес в лека категория и взе пояса на WBC Латино на галавечер в Пуерто Плата, Доминиканска република. Ибаниес доминираше в десетрундовия мач и заслужено триумфира с победата с единодушно съдийско решение.

За Ибаниес, който е олимпийски бронзов медалист от Игрите в Париж 2024, това бе втори мач на професионалния ринг. Той нокаутира в 5-ия рунд Андерсон Лопес на галавечер Сан Себастиан, Испания преди месец и половина. Йерми Пералта Хименес има солиден опит на професионалната сцена, като в 20 мача, това му бе трето поражение.

За Хавиер Ибаниес това е част от подготовката по пътя към европейското първенство в София през септември (15-26). За участие на шампионата в „Асикс Арена“ Ибаниес ще се конкурира с другия водещ национал в категория до 55 килограма – Ясен Радев.