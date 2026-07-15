Генералният секретар на European Boxing: България е в отлични ръце за европейското първенство

European Boxing има пълно доверие в способността на България да организира първото eвропейско първенство под егидата на новата организация. Това заяви генералният секретар Мартин Волке по време на визитата си в София, където се срещна с президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински.

Два месеца преди началото на шампионата за мъже и жени, който ще се проведе от 15 до 26 септември в "Асикс Арена", германецът подчерта, че изборът на България за домакин е бил напълно закономерен.

"Изобщо не сме се замисляли, когато България прояви желание да организира eвропейското първенство. Имаше и други кандидатури, но знаем, че вие ще се справите по най-добрия начин. Доказали сте го през годините с всички големи турнири, които сте приемали, включително Купа „Странджа“ и европейските първенства във всички възрастови групи. Спокойни сме, че шампионатът е в добри ръце“, заяви Волке.

По време на посещението си той проведе срещи и с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и кмета на София Васил Терзиев.

Генералният секретар на European Boxing потвърди още, че президентът на World Boxing Генадий Головкин има намерение да присъства на шампионата в София. Очаква се всички национални федерации, членуващи в European Boxing, да изпратят свои представители.

"Интересът към първенството е огромен. Освен това то ще носи двойно повече точки за световната ранглиста в сравнение със Световната купа, което прави всяка победа изключително ценна в битката за квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година“, обясни Волке.

Той разкри и подробности около амбициозен проект за въвеждане на изкуствен интелект в бокса. Според него технологията може да бъде използвана още на Олимпийските игри в Бризбейн през 2032 година като помощно средство за съдиите.