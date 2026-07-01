Владимир Кличко ще се завърне в София за европейското първенство по бокс

Легендата на световния бокс Владимир Кличко потвърди, че ще се завърне в България през септември, за да бъде гост на eвропейското първенство за мъже и жени, което ще се проведе от 15 до 26 септември в столичната зала "Асикс Арена“.

Олимпийският шампион и двукратен световен първенец в тежка категория отпътува от София, след като бе специален гост на президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински и подкрепи промотирането на предстоящото голямо първенство.

"Благодаря за огромното уважение, което ми оказахте. За мен ще е удоволствие да се върна през септември, за да изгледаме заедно срещите от Европейското първенство. Чакам с нетърпение да се видим отново и да станем съпричастни на страхотни битки в София“, заяви Кличко.

Президентът на БФ Бокс Красимир Инински също изрази удовлетворението си от визитата на украинската легенда.

"Още веднъж благодаря на Владимир, че подкрепи нашето домакинство. Всички видяхме каква фигура е той не само за бокса, но и за спорта като цяло. Радвам се, че имаше възможност да се срещне с много деца по време на престоя си и да ги мотивира да се занимават с бокс. Очакваме го отново през септември, а дотогава сме подготвили още приятни изненади за боксовата общност“, каза Инински.

Европейското първенство в София ще събере едни от най-добрите боксьори на Стария континент, а присъствието на Владимир Кличко ще бъде сред големите акценти на шампионата.