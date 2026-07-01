Тайсън Фюри загрява срещу поляк преди сблъсъка с Антъни Джоуша

Бившият световен шампион в тежка категория Тайсън Фюри ще излезе на ринга срещу полския боксьор Мариуш Вах в Патая, Тайланд, на 24 юли като част от подготовката му за дългоочаквания сблъсък срещу неговия сънародник Антъни Джошуа.

Двубоят ще се проведе ден преди битката на Джошуа с албанеца Кристиан Пренга в Джеда (Саудитска Арабия), а титлите в тежка категория са свободни, след като Олександър Усик оваканти трите си шампионски пояса.

"Това е знакова година за мен в бокса и се вълнувам да мога да участвам в това събитие в Патая - това е част от света, която е специална за мен. Събираме се, за да направим страхотно шоу за феновете, докато използваме възможността да се отплатим на местната общност, която е била толкова добра към мен всеки път, когато съм посещавал", написа Фюри в изявление, цитиран от агенция Ройтерс.

46-годишният съперник на британеца има 39 победи и 13 поражения за кариерата си в професионалния бокс, която започва преди повече от две десетилетия. Това включва загуба от Хюи Фюри, братовчед на Тайсън, през декември 2020 година.

Той отстъпи в седем от последните си 10 двубоя, включително срещу британеца Моузес Итаума през юли 2024-та, а през 2012-а загуби битка за титлата в тежка категория срещу Владимир Кличко от Украйна.

Според мениджъра на Фюри - Спенсър Браун, сблъсъкът ще бъде сериозен тест за британеца.

"Тази битка е сериозна подготовка за двубоя с Антъни Джошуа, а ние не можем да си позволим грешки на този етап", обясни той.

Последният боксов мач на Тайсън Фюри беше през април, когато британецът надви руснака Арсланбек Махмудов.