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Хавиер Ибаниес поглежда към първа титла в професионалния бокс

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Българският национал ще се боксира за титлата на WBC Латино.

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Хавиер Ибаниес ще излезе в неделя рано сутринта на ринга, в опит да спечели първа титла на професионалния боксов ринг. Българският национал ще се изправи срещу Йерми Пералта Хименес на галавечер в Пуерто Плата, Доминиканска република. Двамата ще боксират в лека категория за пояса на WBC Латино, събщиха от Българска федерация по бокс. Мачът е основен в списъка и е предвиден да се проведе в 10 рунда. Началото ще бъде около 07.00 часа българско време в неделя, 5 юли.

За Ибаниес, който е олимпийски бронзов медалист от Игрите в Париж 2024, това ще бъде втори мач на професионалния ринг. Той нокаутира в 5-ия рунд Андерсон Лопес на галавечер Сан Себастиан, Испания преди месец и половина. Настоящият му съперник Йерми Пералта Хименес е със солиден опит на професионалната сцена. Представителят на домакините има 19 мача, в които е постигнал 15 победи, допуснал е 2 поражения, а два двубоя са завършили наравно.

За Хавиер това е страхотен шанс да направи още една стъпка в изкачването на международните ранглисти на професионалния ринг. Освен това, тъй като правилата го разрешават, той ще натрупа и добра игрова подготовка по пътя към Европейското първенство в София през септември (15-26). За участие на шампионата в „Асикс Арена“ Ибаниес ще се конкурира с другия водещ национал в категория до 55 килограма – Ясен Радев.

#Йереми Хименес #Хавиер Ибаниес

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