Кими Антонели продължи да впечатлява с най-добро време и във втората тренировка в Австрия

Кими Антонели затвърди отличната си форма преди Гран при на Австрия, след като записа най-добро време и във втората свободна тренировка от уикенда във Формула 1.

19-годишният италианец, който по-рано през деня беше най-бърз и в първата сесия, отново оглави класирането с обиколка за 1:07.014 минути. Така пилотът на Мерцедес изпрати ясен сигнал към конкурентите си преди квалификацията и състезанието.

Най-близо до него се наредиха двамата представители на МакЛарън. Лидерът в шампионата Оскар Пиастри остана на 0.237 секунди от върховото постижение, докато световният шампион Ландо Норис завърши трети с изоставане от 0.325 секунди.

Четвърта позиция зае Макс Верстапен. Нидерландският пилот на Ред Бул изостана с 0.550 секунди от Антонели, като успя да направи само една бърза обиколка по време на тренировката.

Победителят от последния старт в Барселона Люис Хамилтън се нареди пети за Ферари с пасив от 0.597 секунди спрямо лидера. Другият състезател на Мерцедес Джордж Ръсел остана шести, на 0.623 секунди зад съотборника си.

Представянето на Антонели затвърди впечатлението, че Мерцедес разполага с конкурентно темпо за австрийския уикенд, а младият италианец изглежда все по-уверен в битката срещу водещите имена във Формула 1.