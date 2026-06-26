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Кими Антонели продължи да впечатлява с най-добро време и във втората тренировка в Австрия

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Спорт
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Младият пилот на Мерцедес оглави класирането и в двете свободни сесии за деня, изпреварвайки дуото на МакЛарън Оскар Пиастри и Ландо Норис

Кими Антонели продължи да впечатлява с най-добро време и във втората тренировка в Австрия
Снимка: AP Photo
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Кими Антонели затвърди отличната си форма преди Гран при на Австрия, след като записа най-добро време и във втората свободна тренировка от уикенда във Формула 1.

19-годишният италианец, който по-рано през деня беше най-бърз и в първата сесия, отново оглави класирането с обиколка за 1:07.014 минути. Така пилотът на Мерцедес изпрати ясен сигнал към конкурентите си преди квалификацията и състезанието.

Най-близо до него се наредиха двамата представители на МакЛарън. Лидерът в шампионата Оскар Пиастри остана на 0.237 секунди от върховото постижение, докато световният шампион Ландо Норис завърши трети с изоставане от 0.325 секунди.

Четвърта позиция зае Макс Верстапен. Нидерландският пилот на Ред Бул изостана с 0.550 секунди от Антонели, като успя да направи само една бърза обиколка по време на тренировката.

Победителят от последния старт в Барселона Люис Хамилтън се нареди пети за Ферари с пасив от 0.597 секунди спрямо лидера. Другият състезател на Мерцедес Джордж Ръсел остана шести, на 0.623 секунди зад съотборника си.

Представянето на Антонели затвърди впечатлението, че Мерцедес разполага с конкурентно темпо за австрийския уикенд, а младият италианец изглежда все по-уверен в битката срещу водещите имена във Формула 1.

#Кими Антонели #Формула 1 сезон 2026

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