Ландо Норис беше най-бърз в последната тренировка преди квалификацията за Гран при на Унгария

Ландо Норис даде най-добро време в третата и последна свободна тренировка преди квалификацията за Гран при на Унгария във Формула 1. Пилотът на Макларън записа обиколка за 1:17.939 минути и изпревари с малко повече от една десета Люис Хамилтън с Ферари и лидера в шампионата Кими Антонели с Мерцедес.

Началото на едночасовата сесия премина спокойно, като повечето пилоти запазиха силите си за финалните квалификационни симулации. Първи под границата от 1:20 минути слезе Оскар Пиастри, но скоро след това Норис пое водачеството с време от 1:19.062.

Тренировката беше прекъсната с червен флаг, след като Серхио Перес спря на пистата заради технически проблем с болида на Кадилак. От задната част на автомобила започна да се вдига дим, като първоначалните индикации сочеха повреда в спирачната система.

След подновяването на сесията битката за първото място се ожесточи. Люис Хамилтън за кратко оглави класирането с минимален аванс от девет хилядни пред Норис, а Шарл Льоклер и Джордж Ръсел също се включиха в челото.

В заключителните минути Кими Антонели подобри значително времето си и излезе начело, но Норис отговори с още по-бърза обиколка. Хамилтън също успя да изпревари британеца за кратко, преди пилотът на Макларън да върне първата позиция с най-доброто време за деня.

Льоклер завърши четвърти, след като допусна грешка в първия завой при последния си бърз тур. Оскар Пиастри остана пети, а Джордж Ръсел се нареди шести. След тях финишираха Макс Верстапен, Исак Хаджар, Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето.

Проблеми имаше и за младия пилот на Рейсинг Булс Арвид Линдблад, който пропусна почти цялата тренировка заради смяна на силовия агрегат и успя да запише само една бърза обиколка в самия край на сесията.

Резултатите от последната свободна тренировка подсказват, че квалификацията на "Хунгароринг“ ще предложи изключително оспорвана битка между Макларън, Ферари и Мерцедес в спора за полпозишън.