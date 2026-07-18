Кими Антонели затвърди доминацията си на "Спа-Франкоршан" с победа в квалификацията

Андреа Кими Антонели спечели квалификацията за Гран при на Белгия от Формула 1, с което пилотът на Мерцедес постигна пета победа от началото на сезона. Италианецът е лидер в генералното класиране със 179 точки и 25 пред съотборника си Джордж Ръсел.

Ландо Норис, каращ с ъпгрейд от Макларън и чакащ наказание от десет места, зададе темпото и бе първи в началната сесия, когато записа време 1:45.865 минути. Той и Макс Верстапен от Ред Бул бяха единствените с времена под минута и 46 секунди, но всичко се промени във втората квалификация.

Кими Антонели, първенец в последните две свободни тренировки, завърши сесията с време 1:45.142 минути за първото място, след което свали още три десети на старта на третата квалификация.

Ландо Норис от Макларън оглави класирането с първия комплект гуми, но с изтичане на времето Антонели се завърна на първото място с 1:44.361 минути. Лидерът в класирането при пилотите изпревари с 0.317 секунди Макс Верстапен, а Норис и Джордж Ръсел дадоха трето и четвърто време.

Световният шампион обаче няма да започне състезанието трети заради наказание, а така на втора редица ще започнат Ръсел и Шарл Льоклер (Ферари). Следват Люис Хамилтън (Ферари) и Оскар Пиастри (Макларън), а на четвърта ще застанат Арвид Линдблад (Рейсинг Булс) и Габриел Бортолето (Ауди).

Големият печеливш от наказанието на Норис е неучаствалият в последната сесия Лиъм Лоусън (Рейсинг Булс), който ще потегли редом до Исак Хаджар (Ред Бул). Световният шампион ще започне от 13-о място и до Нико Хюлкенберг (Ауди).