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България ще спори за бронзовите медали на европейското по хандбал до 20 години

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Спорт
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Националите отстъпиха на Словакия в последния си мач от груповата фаза и пропуснаха възможността да се класират за финала

България ще спори за бронзовите медали на европейското по хандбал до 20 години
Снимка: БТА
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Националният отбор на България по хандбал за мъже до 20 години ще играе за бронзовите медали на европейското първенство в дивизия „В“, което се провежда в Прищина, Косово.

В решаващия си двубой от груповата фаза българските национали загубиха от Словакия с 27:30, след като първото полувреме завърши при равенство 13:13. Поражението лиши тима от възможността да се класира за финала на шампионата.

Най-резултатен за България беше Даниел Иванов със седем попадения. Румен Ангелов добави шест гола, а Иван Петков се отчете с пет точни изстрела.

Според регламента на турнира първите два отбора в крайното класиране след груповата фаза ще спорят за титлата, докато третият и четвъртият ще определят носителя на бронзовите отличия.

Двубоят за третото място е насрочен за неделя от 12:30 часа.

#европейско първенство по хандбал до 20 г. в Косово #Национален отбор на България по хандбал до 20 години

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