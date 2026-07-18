България ще спори за бронзовите медали на европейското по хандбал до 20 години

Националният отбор на България по хандбал за мъже до 20 години ще играе за бронзовите медали на европейското първенство в дивизия „В“, което се провежда в Прищина, Косово.

В решаващия си двубой от груповата фаза българските национали загубиха от Словакия с 27:30, след като първото полувреме завърши при равенство 13:13. Поражението лиши тима от възможността да се класира за финала на шампионата.

Най-резултатен за България беше Даниел Иванов със седем попадения. Румен Ангелов добави шест гола, а Иван Петков се отчете с пет точни изстрела.

Според регламента на турнира първите два отбора в крайното класиране след груповата фаза ще спорят за титлата, докато третият и четвъртият ще определят носителя на бронзовите отличия.

Двубоят за третото място е насрочен за неделя от 12:30 часа.