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Ремко Евенепул спечели 15-ия етап на Тур дьо Франс

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Спорт
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Йонас Вингегор отпадна от състезанието след падане

Ремко Евенепул
Снимка: БТА
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Белгиецът Ремко Евенепул от тима на Ред Бул-Бора-Хансгрое спечели 15-ия етап от Обиколката на Франция и излезе на второ място в генералното класиране.

Олимпийският шампион измина 183,9-километровата дистанция от Шампаньол до Плато дьо Солесон за 4 часа, 23 минути и 9 секунди, като победи във финалните метри съотборниците в Обединените арабски емирства Тадей Погачар и Исак дел Торо.

Най-важният момент от деня обаче дойде 22 километра преди финала, когато в групата на претендентите се случи падане. То бе пречинено от двукратния шампион Йонас Вингегор от тима на Висма-Лийз а байк. На един на пръв път поглед елементарен десен завой датчанинът загуби контрол над велосипеда си и падна, забивайки се в бордюра край пътя. Той остана да лежи на шосето, държейки се за дясното рамо и минути след това бе качен на линейка. Заедно с него паднаха и съотборникът му Сеп Къс, както и Феликс Гросшартнер и Исак дел Торо от тима на Обединените арабски емирства, но и тримата успяха да продължат. Лидерът в генералното класиране Тадей Погачар пък се размина на сантиметри от това също да се озове на земята, но словенецът успя да продължи невредим.

Малко преди финала на етапа пък бе съобщено, че белгиецът Тим Мерлие (Соудал Куик-Степ), който записа три победи в тазгодишното състезание, също го напуска. Причините за неговото отказване обаче не станаха ясни моментално.

На финала на височината от висша категория Кол дьо Солесон Евенепул, Погачар и Дел Торо успяха да се откъснат от всички останали колоездачи. Тримата караха в група до финалните 800 метра, в които силите на Дел Торо привършиха. Това остави Евенепул и Погачар сами да решат победителя. Белгиецът изглежда доста по-свеж от словенеца и с мощно ускорение стигна до победата. Словенецът завърши втори с равно време, а Дел Торо финишира трети на шест секунди изоставане.

На 58 секунди четвърти и пети пристигнаха французинът Пол Сексас (Декатлон) и германецът Флориан Липовиц (Ред Бул-Бора-Хансгрое), а следващата група дойде на 1:57 минути.

След днешния етап в генералното класиране настъпиха сериозни размествания. Водач продължава да бъде Тадей Погачар, а втори след него вече е Евенепул на точно 5 минути. Дел Торо е трети на 5:58 минути. Четвърти на 6:23 минути е Пол Сексас, а пети на 6:48 минути е Флориан Липовиц.

Освен за "жълтата фланелка", Погачар води и в класирането за "бялото трико на червени точки", давано на лидера при катерачите. При спринтьорите водач е Мадс Педерсен от Лидл-Трек.

В понеделник е почивен ден за колоездачите, а 16-ият етап от Тур дьо Франс е във вторник. Той е индивидуален старт по часовник с дължина от 26,1 километра от Евиан ле Бен до Тонон ле Бен.

#Тур дьо Франс 2026 #Ремко Евенепул

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