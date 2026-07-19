Сами Паяри с дебютен триумф във WRC

Сами Паяри записа първата победа в кариерата си в Световния рали шампионат, след като триумфира в Рали Естония – девети кръг от сезона във WRC.

24-годишният финландец с Тойота Ярис доминира през целия уикенд, като поведе още в петък и не изпусна първата позиция до финала. Така Паяри се превърна в 83-ия различен победител в историята на най-престижния рали шампионат.

Финландецът завърши с аванс от 19.5 секунди пред шведа Оливер Солберг (Тойота Ярис), докато третото място зае французинът Адриен Фурмо (Хюндай i20 N), който остана на 53.8 секунди. Любопитното е, че именно Солберг спечели дебютната си победа във WRC на същото трасе в Естония преди година.

„Това е невероятно. Все още не мисля, че осъзнавам напълно какво постигнах“, заяви развълнуваният Паяри след финала.

Лидерът в генералното класиране Елфин Евънс (Тойота Ярис) финишира шести. Пред него се наредиха още белгиецът Тиери Ньовил (Хюндай i20 N) и осемкратният световен шампион Себастиен Ожие (Тойота Ярис).

След деветия кръг Евънс запазва първото място в генералното класиране със 177 точки. Втори е японецът Такамото Кацута със 152 точки, а с успеха си в Естония Паяри се изкачи на третата позиция със 144.

Следващият старт от календара на WRC е Рали Финландия, което ще се проведе между 30 юли и 2 август.