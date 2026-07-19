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НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3

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Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
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Гледайте шампионата от 16 до 19 юли пряко от италианския град Риети по БНТ 3 и на сайта ни

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Новите звезди идват. Над 1100 състезатели от цяла Европа се събират в сърцето на континента в италианския град Риети, за да си оспорват медалите в 40 дисциплини.

22 българи също ще се борят за място сред най-добрите.

Родните таланти ще спорят за медалите в 11 различни дисциплини. Това ще бъде петото издание на надпреварата, а във визитката на България има общо девет отличия - две златни, три сребърни и четири бронзови.

Сред българските медалисти в историята на европейските първенства под 18 години личат имената на Александра Начева, Радина Величкова, Валентин Андреев и Лъчезар Вълчев, които поставят началото на своите международни успехи именно на този шампионат.

Вижте пълния състав ТУК!

Програма на преките предавания по БНТ 3:

16 юли, четвъртък: 10:30 ч., 16:30 ч.

17 юли, петък: 09:25 ч., 17:00 ч.

18 юли, събота: от 09:30 ч. на сайта и по БНТ 3 след края на волейболната среща България - Китай, 16:40 ч.

19 юли, неделя: 11:15 ч., 17:15 ч., от 20:30 само на сайта.

Гледайте европейско първенство по лека атлетика до 18 години от 16 до 19 юли по БНТ 3!

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#европейско първенство по лека атлетика до 18 г. Риети 2026

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