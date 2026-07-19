Майка и дъщеря пострадаха при взрив на газова бутилка в жилище в Пловдив

Майка и дъщеря пострадаха при взрив на газова бутилка в жилище в пловдивския квартал "Тракия" днес преди обяд. Инцидентът е станал в апартамент на четвъртия етаж на жилищен блок, докато двете жени са приготвяли храна.

На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и Спешна помощ. Медиците са прегледали пострадалите, като от по-сериозно лечение се нуждае по-възрастната жена. При взрива са нанесени материални щети – основно счупени стъкла.

От РДПБЗН – Пловдив напомнят, че използването на газови бутилки в домашни условия крие сериозни рискове. Дори малък теч на пропан-бутан може да доведе до образуване на взривоопасна смес, която се възпламенява от най-малката искра.