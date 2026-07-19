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Борис Георгиев с титла на европейската купа по джудо в Сараево

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Спорт
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Това е втора титла за Георгиев този сезон след тази на европейската купа в София през януари.

Борис Георгиев
Снимка: БФ Джудо
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Борис Георгиев стана шампион на европейската купа в Сараево (Босна и Херцеговина). Българинът постигна 4 победи, като на финала се наложи със златна точка - ипон в продължението в категория до 100 кг.

Преди това Георгиев победи хърватина Иван Розга, после и Шапати Зекаж (Косово), а на полуфинала преодоля 25-ия в света Омар Елрамли (Египет).

Това е втора титла за Георгиев този сезон след тази на европейската купа в София през януари.

Ден по-рано Любослав Григоров (60) взе бронза в Сараево, а Ирина Железарска (над 78) се нареди пета.

#Борис Георгиев

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