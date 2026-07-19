Любослав Григоров с бронз от Европейската купа по джудо в Сараево

Любослав Григоров взе бронз на Европейската купа в Сараево (Босна и Херцеговина). В спор за отличието българинът се наложи над Диего Реа (Италия) след трето предупреждение на съперника в категория до 60 кг.

На старта Григоров победи Педро Нето (Австралия), а на Любослав загуби от Луке Кабесана. В репешажите австрийският му съперник не се яви.

По-рано тази година, отново в Сараево, Григоров стана първи на състезание от същия ранг.

При жените Ирина Железарска остана на крачка от стълбичката, пета в категория над 78 кг.

Българката записа победа и загуба. А в малкия финал отстъпи пред Талия Нарино (Румъния).

В неделя излизат останалите ни представители Габриела Димирова (52), Мариян Палев (90) и Борис Георгиев (100).

На турнира участват 295 състезатели от 35 държави.