БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Любослав Григоров с бронз от Европейската купа по джудо в Сараево

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

На турнира участват 295 състезатели от 35 държави.

Любослав Григоров
Снимка: Снимка: ЕJU
Слушай новината

Любослав Григоров взе бронз на Европейската купа в Сараево (Босна и Херцеговина). В спор за отличието българинът се наложи над Диего Реа (Италия) след трето предупреждение на съперника в категория до 60 кг.

На старта Григоров победи Педро Нето (Австралия), а на Любослав загуби от Луке Кабесана. В репешажите австрийският му съперник не се яви.

По-рано тази година, отново в Сараево, Григоров стана първи на състезание от същия ранг.

При жените Ирина Железарска остана на крачка от стълбичката, пета в категория над 78 кг.

Българката записа победа и загуба. А в малкия финал отстъпи пред Талия Нарино (Румъния).

В неделя излизат останалите ни представители Габриела Димирова (52), Мариян Палев (90) и Борис Георгиев (100).

На турнира участват 295 състезатели от 35 държави.

#Любослав Григоров #Европейска купа по джудо в Сараево #Ирина Железарска

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
1
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
2
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Франция и Англия излизат тази вечер в сблъсък за третото място на Мондиала
3
Франция и Англия излизат тази вечер в сблъсък за третото място на...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
Битката за бронза: Франция и Англия излизат в мач за третото място
5
Битката за бронза: Франция и Англия излизат в мач за третото място
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
6
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
5
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
6
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...

Още от: Още

Спортни новини 18.07.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 18.07.2026 г., 20:50 ч.
Тадей Погачар спечели 14-ия етап на Тур дьо Франс Тадей Погачар спечели 14-ия етап на Тур дьо Франс
Чете се за: 01:22 мин.
България ще спори за бронзовите медали на европейското по хандбал до 20 години България ще спори за бронзовите медали на европейското по хандбал до 20 години
Чете се за: 01:02 мин.
Спортни новини 18.07.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 18.07.2026 г., 12:25 ч.
Даниел Трифонов се готви във Великобритания за европейското първенство Даниел Трифонов се готви във Великобритания за европейското първенство
Чете се за: 01:55 мин.
50 години от "Монреал 1976" 50 години от "Монреал 1976"
Чете се за: 05:50 мин.

Водещи новини

Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Чете се за: 06:22 мин.
Национални отбори
България отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски България отбелязва 189 години от рождението на Васил Левски
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Войната по пътищата: Защо България продължава да товари магистралите вместо железниците? Войната по пътищата: Защо България продължава да товари магистралите вместо железниците?
Чете се за: 16:30 мин.
У нас
Иран предупреди САЩ, че скоро "ще получи незабравим урок" Иран предупреди САЩ, че скоро "ще получи незабравим урок"
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Шофьорът, хванат зад волана с 3,4 промила: Изпих едно шише уиски,...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Локализиран е пожарът в района на Баритна мина в Стара Загора
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Експеримент на БНТ: Колко време отнема пътуването към Гърция?
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
5-килограмови плодови сладоледи разхлаждат мечките в Белица
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ