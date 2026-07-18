Тадей Погачар спечели 14-ия етап на Тур дьо Франс

Тадей Погачар направи забележителна атака в последното изкачване и завърши на първо място в 14-ия етап от колоездачната обиколка на Франция, с което увеличи преднината си в общото класиране. Словенецът, който преследва пета титла, е с четири етапни победи за годината и 25 като цяло.

Единствено белгиецът Еди Меркс, испанецът Мигел Индураин и французите Жак Анкетил и Бернар Ино имат по пет титли в историята.

Погачар и неговият съотборник в "ОАЕ Емирейтс" Исак Дел Торо доминират до момента в обиколката. 22-годишният мексиканец завърши етапа на второ място, а французинът Пол Сейшас бе трети пред двукратния шампион Йонас Вингегор, който изостава от словенеца в големите изкачвания.

Погачар вече води с 4:30 минути на Вингегор в генералното класиране, като Ремко Евенепул е с пасив от 5:04 минути на третото място. Едва 19-годишният Сейшас пък заема четвъртата позиция с 5:19 преди съботния 155-километров етап. Той включва три изкачвания от Категория 1 и завършва в Плато дьо Солезон.