Даниел Трифонов се готви във Великобритания за европейското първенство

Един от водещите български състезатели по спортна гимнастика Даниел Трифонов провежда триседмичен подготвителен лагер във Великобритания заедно с личния си треньор Илия Янев.

Трифонов тренира в South Essex Gymnastics Club, където се подготвят и националите Йоан и Давид Иванови. Двамата братя работят под ръководството на Антъни Вайс – главен треньор на мъжката програма в клуба и част от щаба на българския национален отбор като статистик.

Подготовката на тримата гимнастици е насочена към европейското първенство през август в Загреб. България ще бъде представена с пълни отбори при мъжете, жените и младежите, както и с две състезателки при девойките.

"Условията тук са на много високо ниво. Има отлична база, професионално отношение и среда, която позволява на състезателите да се развиват. Благодарим на Антъни Вайс за гостоприемството, подкрепата и възможността да работим заедно. Той е професионалист с голям опит и отдаденост към гимнастиката“, заяви Илия Янев.

Наставникът познава добре Йоан и Давид Иванови, с които е работил в България. Днес двамата продължават развитието си в Англия, като запазват връзката си с българската гимнастика и представят клуб Левски-Спартак в държавните първенства.