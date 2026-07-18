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Никола Цолов увеличи преднината си на върха в спринта на "Спа“ след впечатляващо изпреварване в последната обиколка

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Спорт
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Българският пилот напредна с три позиции спрямо старта, а драматичната надпревара в Белгия премина през две коли за сигурност

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Никола Цолов започна втората половина на сезона във Формула 2 с четвърто място в спринтовото състезание на легендарната писта „Спа-Франкоршан“. Българският пилот на „Кампос Рейсинг“ демонстрира отлично темпо и си проби път напред в класирането, като остана само на крачка от място на подиума.

Цолов стартира от седмата позиция, но още в спринта до първия завой спечели две места, изпреварвайки Джон Бенет и Роман Билински. След първата обиколка лидер стана Мартиниус Стеншорн, който изпревари Себастиан Монтоя, а българинът се движеше пети.

В първата половина на надпреварата Цолов поддържаше контакт с Дино Беганович, но за кратко остана извън обсега на DRS. Малко по-късно успя отново да се доближи до шведа, преди инцидентът със Сийн Шийлдс да доведе до първата кола за сигурност.

След рестарта българинът атакува Беганович в борбата за четвъртото място, но не намери възможност за изпреварване. Междувременно Джошуа Дюрксен се възползва от DRS и излезе начело, а проблеми с болида принудиха Габриеле Мини да прекрати участието си.

В заключителната част на състезанието нов инцидент – този път на Джон Бенет – отново наложи появата на автомобил за сигурност. Това доведе до рестарт само една обиколка преди финала и даде шанс на Цолов за решителна атака.

Българинът се възползва по най-добрия начин. В спирането за "Ла Сурс“ той изненада Себастиан Монтоя с късна маневра и го изпревари, за да се изкачи на четвъртото място. Атаката на Цолов предизвика верижна реакция, след която Монтоя беше изпреварен и от още няколко пилоти, изпадайки извън зоната на точките.

Победата в спринта заслужи Джошуа Дюрксен, следван от Мартиниус Стеншорн и Дино Беганович. Никола Цолов финишира четвърти, оставяйки отлични впечатления с агресивното си, но прецизно каране и силния финален щурм.

#Формула 2 #Никола Цолов

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