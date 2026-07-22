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Никола Цолов: Очаквам през 2027 година да съм във Формула 1

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Чете се за: 08:05 мин.
Спорт
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Това е нещо, което никой не знае, докато не подпишеш, сподели родният пилот, който показва какво може във Формула 2

никола цолов очаквахме спечелим
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Никола Цолов продължава да привлича внимание със силните си изяви във Формула 2, където води във временното класиране и записа 6 победи през сезона до момента. Българският пилот на Кампос Рейсинг вече често е спряган за място във Формула 1.

Цолов говори пред специалиазирания сайт Motorsport.com, като сподели, че се надява през 2027 година да влезе във Формула 1.

Как започна пътешествието му в моторните спортове

Започна през 2016 г. в България, в категория в картинга, наречена Мини България. Това са най-бавните картове. Бях само на 9 години и спечелих почти всяко състезание, а след това и титлата. След това продължих с международния картинг, основно в Италия. А след това направих крачката към Формула 4 през 2022 г.

Как попадна в мениджърската програма на Фернандо Алонсо

На практика се състезавах за неговия картинг отбор, който беше подкрепян от него. Представях се добре и в свързания с него отбор в картинга, имахме няколко срещи, той видя потенциал в мен, а след това реши да ме подкрепи в ранните етапи на кариерата ми в едноместни коли. Очевидно той ме подкрепи да вляза във Формула 4, както и в първите две години във Формула 3. Сега вече не съм част от А14 Мениджмънт, но съм в младежката програма на Ред Бул от миналата година, което изигра голяма роля в кариерата ми.

Силните му страни като пилот

Като пилот очевидно искаш да вярваш, че си най-бързият. Мисля, че това е моята силна страна – чистата скорост. Смятам, че друга огромна сила, която откривам напоследък, е фактът, че не усещам да имам лимит или застой в процеса на учение. Колкото повече карам, колкото повече се развивам, толкова по-бърз ставам. И това е доста готино, защото никога не виждам спиране на развитието, така да се каже. Вече съм на много добро ниво и се чувствам уверен с това, което мога да правя. Но вярвам, че ще има още и че мога да стана още по-добър. Така че ден след ден се надявам да продължа да се развивам, да уча, защото това ме движи напред. Това е целта ми – да продължавам да уча всеки ден.

Слабите му страни като пилот

Това е доста труден въпрос, защото има по-силни и по-слаби точки. Не мисля, че може да си на нивото, на което сме и да имаш слаби страни. По-скоро едно нещо може да е по-добро от друго, но нищо не е слабо. Така че е трудно да отговоря на този въпрос, зависи от деня или от пистата. Може би е фактът, че винаги мога да се подобрявам. Може би базовото ми ниво не е достатъчно добро. Да кажем, че слабите ми точки са всички неща, които трябва да правиш, свързани с имиджа извън колата, където трябва да прекарваш много време. Да кажем, че не ми е много приятно да прекарвам много време, опитвайки се да изглеждам добре. Не е най-приятното нещо в моя спорт, бих казал във всеки спорт. Ако мога да избера просто да карам, ще правя само това.

Най-силното му представяне досега през 2026 г.

Трябва да посочва целия уикенд на „Силвърстоун“ (където взе двойна победа, печелейки и спринта, и основното състезание – б.а.). Мисля, че работихме много здраво. Чувствах се доволен от себе си в квалификацията. Подобрихме колата заедно с отбора, обиколка след обиколка, което е много готино да се види – подобрение с всяка сесия. Просто извлякохме максимума от състезанието. А след това, разбира се, в основното състезание всичко мина по план. Беше наистина страхотен уикенд.

Най-запомнящото се постижение до момента

Все още не мога да забравя спечелването на титлата в испанската Формула 4. Това беше много готино, както и перфектният уикенд в последното ми състезание там. Първата ми победа във Формула 3 в Монако. И да се надяваме тази година. Надявам се, че ми предстоят още много по-добри моменти.

Времето в академиите на Алпин и на Ред Бул

От Алпин ме забелязаха в първия ми тест във Формула 4, така че бях под голямо напрежение, защото в първото ми каране във F4, имах скаут на Алпин, който беше там, за да прецени дали съм достатъчно добър, за да ме вземат в академията. Той беше доста щастлив, доста впечатлен, така че подписаха с мен. След това имах три страхотни сезона с тях, спечелихме испанската Формула 4, след това две трудни години във Формула 3. Но след това се откри възможност за мен в Ред Бул. Тогава решихме, че това е най-доброто решение за мен и поглеждайки назад сега, наистина е така. Ред Бул бяха изключително полезни и стъпка напред за всички.

Имам такова усещане. Начинът, по който подготвят пилотите си, говоря и от личен опит, е впечатляващ. Така че кривата ми на учене направи скок, след като се присъединих към Ред Бул. Дадоха ми 100% от времето си, за всичко, от което се нуждаеш. Каквото и да ти трябва и смяташ, че може да ти донесе по-добро представяне, просто ги молиш и го получаваш. И затова те очакват 100% и от теб. Много хора казват, че е доста сурово в младежкия отбор на Ред Бул, особено когато Хелмут Марко все още беше начело. Но за мен това е логично и трябва да бъде така, защото ако те дават 100% от себе си, за да можеш ти да свършиш възможно най-добрата работа, тогава очакват от теб да доставиш 100% от резултатите. Така че нещата съвпадат.

Какво обича да правя извън състезанията

Различни видове спорт. Аз съм спортен тип, атлетичен съм, обичам активностите, дори настолни игри с приятели и слушане на музика. Харесвам музиката, събираме се с приятели, играем игри. Така че е доста готино.

Кога очаква дебюта си във Формула 1

Надявам се да е през 2027, но никога не се знае. Мисля, че това е нещо, което никой не знае, докато не подпишеш.

#Кампос Рейсинг #Формула 2 #Никола Цолов #Формула 1

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