Арманд Дуплантис на линия за европейското в Бирмингам

Световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис, който се отказа от състезание в Лондон в събота заради болки, премина успокоителни медицински прегледи и ще участва на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам (10-16 август), съобщи неговият агент, цитиран от АФП. Шведът се отказа в събота, преодолявайки 5,95 метра, като очевидно изпитваше болка в дясното бедро.

"Никакъв знак за контузия не бе уставен от задълбочените медицински прегледи, които включваха скенер и ядрено-магнитен резонанс", заяви агентът на атлета Даниел Весфелд. "С леки тренировки и терапия той трябва да е напълно възстановен до десет дни. Програмата му остава непроменена. Следващото му състезание ще бъде Европейското първенство в Бирмингам", добави той.

Мондо Дуплантис подобри за пореден път световния рекорд тази зима и той вече е 6,31 метра.