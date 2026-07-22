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Арманд Дуплантис на линия за европейското в Бирмингам

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Световният рекоьрдор в овчарския скок преодоля болките.

арманд дуплантис линия европейското бирмингам
Снимка: БТА
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Световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис, който се отказа от състезание в Лондон в събота заради болки, премина успокоителни медицински прегледи и ще участва на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам (10-16 август), съобщи неговият агент, цитиран от АФП. Шведът се отказа в събота, преодолявайки 5,95 метра, като очевидно изпитваше болка в дясното бедро.

"Никакъв знак за контузия не бе уставен от задълбочените медицински прегледи, които включваха скенер и ядрено-магнитен резонанс", заяви агентът на атлета Даниел Весфелд. "С леки тренировки и терапия той трябва да е напълно възстановен до десет дни. Програмата му остава непроменена. Следващото му състезание ще бъде Европейското първенство в Бирмингам", добави той.

Мондо Дуплантис подобри за пореден път световния рекорд тази зима и той вече е 6,31 метра.

#Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 # Арманд Дуплантис

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