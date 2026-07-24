Шарл Льоклер направи най-добра обиколка в първата тренировка на Гран при на Унгария

Ферари даде ранна заявка за силен уикенд в Гран при на Унгария от Формула 1, след като Шарл Льоклер постави рекордното време в първата свободна тренировка, а Люис Хамилтън даде трети резултат.

Времената спаднаха чувствително със слагането на гумите с мека смес и Джордж Ръсел от Мерцедес поведе временно в класирането с 1:20.066 минути. Неговото време бе подобрено с една десета от Макс Верстапен с Ред Бул, но Льоклер направи забележителна обиколка. Пилотът от Монако записа рекордни времена във всеки сектор и записа впечатляващите 1:19.075 минути.

Исак Хаджар класира водещия болид на Рейсинг Булс на четвърто място с 0.922 секунди пасив, а Ръсел остана пети. Именно в това Гран при британецът очакваше техническите затруднения да бъдат изчистени, но за момента той е с 0.991 секунди от темпото на Льоклер.

Габриел Бортолето бе шести с Ауди, а Фредерик Вести, заместващ лидера в класирането Кими Антонели, класира втория болид на Мерцедес на седмо място.

Световният шампион Ландо Норис зае едва 11-а позиция в първата свободна тренировка, а неговият съотборник Оскар Пиастри получи почивка. На негово място шампионът от 2024 Леонардо Форнароли даде 16-о време.