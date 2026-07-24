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Божидар Саръбоюков атакува требъл и на националния шампионат

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Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
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Турнирът ще се проведе на 25 и 26 юли.

Божидар Саръбоюков
Снимка: БТА
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Божидар Саръбоюков отново ще преследва требъл на националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени. Първенството ще се проведе на обновената писта на Националния стадион „Васил Левски“ в София на 25 и 26 юли. Бронзовият медалист от световното първенство в зала през март ще атакува първите места в трите дисциплини, в които спечели националните титли и през зимата – скок дължина, троен скок и скок височина.

В рамките на 24 часа на шампионата в зала Саръбоюков триумфира с 16.61 м в тройния скок, 8.12 м в скока на дължина и 2.28 м в скока на височина. Възпитаникът на Димитър Карамфилов вече постигна 8.49 м в коронната си дисциплина през този сезон.

Олимпийският финалист в скока на височина Тихомир Иванов няма да бъде сред конкурентите на Саръбоюков. Иванов е почувствал дискомфорт, свързан със стара травма, по време на турнир през миналата седмица и му е препоръчана почивка. Той заема добра позиция в световната ранглиста, която може да му осигури участие на европейското първенство в Бирмингам през следващия месец.

Останалите водещи български лекоатлети обаче ще стартират през уикенда в София.

Сериозен интерес предизвикват състезанията в хоризонталните скокове при жените. Габриела Петрова и Александра Начева са заявени както за скока на дължина, така и за тройния скок.

И двете български атлетки преминаха 14-метровата граница в тройния скок през този сезон и покриха норматива за участие на европейското първенство. Петрова има резултат от 14.37 м през това лято, а Начева – 14.35 м.

На пистата погледите ще бъдат насочени към Христо Илиев, който ще стартира на 100 и 200 м. Спринтьорът прави силен летен сезон, след като през юни стана балкански шампион на 100 м при мъжете с 10.25 сек. На няколко пъти той се доближи до националния рекорд или постигна по-добро време, но при попътен вятър над допустимите стойности.

Сред участниците ще бъде и един от най-ярките млади български спринтьори – Дилян Чернополски. Той завърши шести във финала на 100 м на европейското първенство за юноши и девойки под 18 години в Риети, като постави национален рекорд за възрастта с 10.49 сек.

В женския спринт Кристен Радуканова ще защитава титлите си на 100 и 200 м. Сред основните й конкурентки ще бъдат европейската шампионка за девойки под 18 години от 2024 г. Радина Величкова и Рая Димитрова.

Друг финалист от европейското първенство в Риети - Стилиян Орлинов, ще участва в скока на дължина.

Над 400 атлети ще стартират в националния шампионат през уикенда.

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#Божидар Саръбоюков

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