Майката на загиналото момче край Мездра: Той не искаше да минава оттам, но явно някой друг реши съдбата им

Тридневен траур в Мездра след смъртта на 16-годишно момиче и 17-годишно момче, пометени на мотопед от лек автомобил. Траурен кът пред футболен клуб „Ботев“ – Враца подредиха близките на момчето, което е било сред феновете на отбора. Със съучениците на двамата вече работят психолози, а шофьорът, причинил катастрофата, ще отговаря за умишлено причиняване на смърт на повече от едно лице.

Майката на загиналия 17-годишен разказва, че той решил да се прибере в Мездра с приятелката си през село Боденец, тъй като главният път Е-79 в района е в лошо състояние и с интензивен трафик.

Мария Цолова, майка на загиналото 17-годишно момче: „Иван не искаше да минава оттам, защото скутерът се поднася и има коловози, които са опасни дори за лек автомобил, а да не говорим за тировете. Той се пазеше от тях и минаваше по този път, защото беше по-спокоен. Но явно някой друг реши съдбата им.“

Жената недоумява с каква скорост се е движил младият шофьор, убил детето ѝ на пътя. И настоява държавата да вземе мерки.

Мария Цолова, майка на загиналото 17-годишно момче: „Аз съм потресена. Има много младежи, които си мислят, че като са на 18 години, са пораснали. Не! Порастваш, когато носиш отговорност за действията си и мислиш. Докато някой не вземе мерки да спре тази война и тези убийства от деца на деца, ще има много почернени хора и семейства.“

Мездра осъмна в тишина, а класната стая на момчето остана празна.

Мирослав Павлов, директор на ПГ „Васил Левски“, Мездра: „Това е мястото, където днес трябваше да чертаем планове за бъдещето. Тук, на този чин, до вчера Иван чертаеше своите планове за бъдещето, как да продължи животът му. Днес учениците от училището не са в класната стая. Както виждате, тя е изключително тъжна и тиха. В момента с тях работят трима психолози. Аз не искам ангели в училище, аз искам ученици.“

От футболен клуб „Ботев“ – Враца отделиха траурен кът в памет на момчето, спортувало при тях. Приятелите му разказаха през сълзи как ги е подкрепял през годините и отправиха апел към младите.

Веселин Георгиев, член на фен клуб „Ботев“ – Враца: „Не е модерно да се снимаме за TikTok, не е модерно да употребяваме наркотици. Модерно е да сме образовани, знаещи и можещи, да сме пример за обществото, такива, каквито бяха те. Тази война трябва да приключи.“

21-годишният шофьор, причинил фаталната катастрофа, е с книжка от пет месеца и до вчера има едно нарушение на пътя. Прокуратурата ще му повдигне обвинение за умишлено причиняване на смърт на повече от едно лице при управление на моторно превозно средство.

Мария Цолова, майка на загиналото 17-годишно момче: „Имам опасения, че може да се потулят нещата, както в много други случаи в нашата държава. Надявам се да има справедливост, защото когато има престъпление, трябва да има и наказание.“

Според разследващите водещата причина за катастрофата е шофирането с висока скорост.