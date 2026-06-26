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Затвориха за часове Кресненското дефиле за движение след инцидент с валяк

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
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Заради инцидента, при който валяк падна от платформа за транспортиране на автомобили в Кресненското дефиле, движението в района беше затворено за часове. Трафикът беше възстановен окол 15.00 ч.

Автомобилният трафик се пренасочваше през прохода „Предел“, образува се опашка от около 5 километра на автомагистрала „Струма“ преди пътен възел Симитли.

Снимки: БНТ

Пътуващите за Гърция бяха пренасочвани и през граничен пункт „Илинден - Ексохи“ край Гоце Делчев, което удължава маршрута им с поне около час.

В следобедните часове, заради очакван засилен трафик, се въвежда и ограничение за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала „Струма“. Забраната ще бъде в сила от 16.00 до 23.00 часа.

#валяк #затворено #кресненското дефиле #инцидент

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