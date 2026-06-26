Заради ниските изкупни цени фермери унищожават реколтата си

Заради ниски изкупни цени, липса на пазар и внос от съседни държави, земеделец от пловдивското село Златитрап започна да унищожава 50 декара ранно зеле. Такива стъпки са предприели и други фермери от района. Към драстичната стъпка за унищожаване на цялата си реколта Георги Телкиев от село Златитрап пристъпва след като пресметнал загубите от нереализираната продукция.

Георги Телкиев, земеделски производител: „Има голям внос от зеленчуци и нашата стока остава нереализирана и се налага да го унищожим. Тази година себестойността на един декар е 1000 евро. Не съм набрал един килограм зеле това означава 50 декара, това са 50 000 евро съм на загуба от тази продукция.“

Заради липсата на реализация 250 тона зеле от една нива ще бъдат унищожени. В подобна ситуация е и Иван Кабуров от пазарджишкото село Мало Конаре.

Иван Кабуров, земеделски производител: „Продал съм някъде около 20 - 30% от реколтата си, другата реколта започва да се нацепва, презрява и другата седмица смятам да я унищожа.“ Георги Телкиев, земеделски производител: „Тази красота ще бъде погубена, направо си е за черна панделка.“

Земеделецът разчита да навакса загубите с нова реколта от различни видове салати. Ако обаче и там удари на камък, смята окончателно да спре да отглежда зеле.

Георги Телкиев, земеделски производител: „За догодина категорично няма да сея зеле, защото няма смисъл, да си внасят отвънка като искат, да ядат македонски, албански продукти, да ни остава само труда за нищо файда няма, по-хубаво да се отказвам, да си минавам на поливна царевица и това е.“

Производителите на зеленчуци настояват за спешни мерки за подпомагане на сектора. И прогнозират, че ако това не се случи до есента броят им ще намалее драстично.